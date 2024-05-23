三立賣中嘉股吸引台港富豪 交易金額約數十億元

三立持有中嘉上層股東股權出售案，市場盛傳台港富豪都有意競逐，包含國巨（2327）董事長陳泰銘、香港查姓商人及全台首富榜上有名的知名人士等，共約20組買家有興趣，由於交易條件不同，交易金額約數十億元。

中嘉集團董事長郭冠群日前率團至國家通訊傳播委員會（NCC）報告新買方規劃，未來更將推動中嘉上市櫃。

NCC昨（22）日證實中嘉集團上層股東泓順投資已到會報告，且潛在投資名單約20多人。泓順投資指出，已收受NCC來函指示，將在時程內以函文方式正式提報NCC。

三立持有中嘉上層股東股權出售案

對於陳泰銘有意買中嘉上層股東股權，國巨表示，公司不知此消息，且不針對陳董事長個人事務評論或回應。

2018年NCC通過以郭冠群為首的投資團隊，以515億元收購中嘉集團，當時NCC附加條款包含非經NCC許可，參與投資的受讓人事業及關係企業自然人股東，不得直接或間接控制或經營新聞頻道。

後來三立集團買下中嘉上層股東榮盛股權，違反附款，NCC要求中嘉上層股東要限期改正，當時郭冠群承諾盡快找到新買家，NCC則要求5月底前找到新買家，同時8月底前完成交易。

市場盛傳，郭冠群數周前率隊到NCC報告相關新買家規劃，盼得到NCC初步首肯，以利後續交易。據了解，NCC主委陳耀祥當下除強調新買家得合法合規，也指此案應待新委員上任後的委員會處理，未做正式回應。

業界人士指出，三立集團持有中嘉股權約15%，潛在購買對象達20多組，除陳泰銘外，還有一位香港商人，更有人直指不少台灣首富榜上有名者都在名單內。

至於交易條件，業界人士指出，因買家不同而有不同設計規劃。近年有線電視業內殺價競爭，外部OTT TV壓境，中嘉稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）不如以往，而有線電視產業後市發展也不如當年，但中嘉穩定獲利並規劃固定回饋股東，成為一大誘因，加上可能附買回條款，或未來規劃上市櫃等，都讓三立出售中嘉股權交易案備受關注，交易金額數十億元。

中嘉日前指出，新經營團隊接手後，打破產業經營框架及地域性限制，2023年下半年擴張經營版圖，進駐北市中正區、新北板橋及土城區，服務範圍提升近10%；近期搶進萬華區，推升第1季營運表現，寬頻營收成長，寬頻用戶數年增近5%，寬頻滲透率邁向五成。

中嘉強調，持續推動數位轉型，推升寬頻訂戶數，布局寬頻、IoT及AI等商機，對邁向上市櫃目標有信心。



延伸閱讀

三立賣中嘉股 NCC：投資人愈單純愈好