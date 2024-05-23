美光猛攻HBM 台廠意外得利

美國記憶體晶片大廠美光21日宣布，因應AI帶動高頻寬記憶體（HBM）供不應求，將調高資本支出擴大投資HBM。業界預期，美光加碼攻HBM，三星、SK海力士也將跟進，三大記憶體廠更無暇兼顧標準型DRAM製造，加上產能排擠效應，標準型與利基型DRAM價格將一路走俏，威剛（3260）、十銓（4967）、南亞科（2408）、華邦（2344）營運強強滾。

業界分析，DRAM價格漲不停，握有大量低價庫存的模組廠受惠最大。放眼現階段台灣DRAM相關業者當中，以十銓基本面最為出色，首季每股大賺4.1元，創單季新高，「一季賺贏去年全年」，隨著DRAM市況持續看俏，十銓本季獲利可望持續暴衝，上半年每股純益有望達八、九元以上，甚至有挑戰賺一個股本的能耐，傲視同業。

國際大廠重押HBM助攻DRAM行情

十銓認為，在主要記憶體廠鞏固價格以及AI應用加速帶動下，未來兩季記憶體「沒有降價的可能，還會一路往上」，今年營運「非常樂觀」。威剛基本面表現同樣不俗，首季毛利率26.43%、營業利益15.47億元，同步改寫單季歷史高點，單季每股純益3.62元。隨著整體市況朝正向發展態勢底定，後市同步看俏。

面對國際記憶體大廠紛紛將重心投入生產HBM，威剛認為，此舉將使得大廠們沒有更多心力放在DDR4、DDR5等標準型DRAM生產，同時也因產能轉至生產HBM，排擠標準型DRAM產出，看好報價仍會保持上揚格局，並進一步推動公司整體毛利率持續增長。

南亞科則認為，國際大廠積極投入生產HBM，以供應未來AI、高效運算（HBM）強勁需求，可能會降低一般DRAM產出，利於庫存調整，該公司本季將力拚毛利率轉正。

綜合外電報導，美光在參與摩根大通全球科技、媒體和傳播大會時宣布，因應HBM供不應求，該公司將調高今年資本支出，由原訂75億美元（約新台幣2,420億元）增至約80億美元（約新台幣2,580億元）。

美光營運長Manish Bhatia更直言，旗下HBM事業規模將在2025會計年度飆升至數十億美元。美光預期，近期毛利率將介於30%至33%左右，尤其看好HBM業務近期複合年增率有望高達50%，從八層堆疊轉移至12層堆疊的HBM，有望推升2025年度營收。