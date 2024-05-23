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鴻海董座劉揚偉 赴歐搶電動車訂單

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海集團擴張新事業兩路並進，除擴大人工智慧（AI）伺服器在全球的產能，鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（22）日出席歐洲半導體今年盛會的比利時IMEC年度世界技術論壇（ITF World）並發表演講，親自介紹鴻海的營運本地化（BOL）商業模式，持續擴大在歐洲的電動車布局，以爭取歐洲車廠的整車代工訂單。

劉揚偉以「跨越半世紀的製造卓越：啟動智慧未來的創新航程」為題發表演說。他分享鴻海在前瞻技術研究成果，介紹鴻海研究院在AI、半導體、量子計算、新世代通訊等領域的突破性研究。透過學術研究結合集團事業單位的技術實力，鴻海做到持續創新，全集團擁有超過5.6萬項專利，每年推出800個新產品介紹導入（NPI）。

劉揚偉指出，鴻海致力於創新，是希望讓社會更進步、更美好。鴻海的創新BOL商業模式，強調與全球夥伴的合作及與當地社會共榮成長。鴻海近年積極發展電動車，也採取創新委託設計製造服務（CDMS）商業模式，縮短產品開發周期與上市時間，讓產業更具競爭力。

他強調，鴻海正從製造服務公司轉型為平台解決方案供應商，聚焦智慧製造、智慧電動車和智慧城市，全方位推動創新。他說，電動車產業面臨價格下降壓力，目前在電動車產業委外代工比重不高，但過去在PC產業，當價格下降，毛利率愈來愈低，促使PC品牌廠開始委外代工，這個發生在ICT產業的經驗，未來也將在電動車產業發生。

電動車 鴻海

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