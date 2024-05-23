鴻海三路並進 AI伺服器北美擴產

鴻海（2317）昨（22）日公告，增資美國德州休士頓廠1,400萬美元（約新台幣4.52億元），外界推測，此舉將擴張該公司在德州的人工智慧（AI）伺服器產能，加上近期擴張的墨西哥與美國威斯康新州廠產能，鴻海三路並進，持續擴大北美市場的AI伺服器布局。

鴻海昨天是代子公司Cloud Network Technology USA Inc.公告取得Foxconn Assembly LLC.股權，交易金額1,400萬美元。

鴻海昨天股價上漲3元，收169元，成交量5.51萬張，三大法人在連續三個交易日賣超後，昨天反手買進3,800多張。

鴻海旗下負責伺服器製造的工業富聯董事長鄭弘孟先前表示，鴻海集團整合整個AI上下游產業鏈，加上在全球重要據點都有生產基地，使該公司不僅能夠更能滿足客戶需求，並提高客戶黏著度，也可以在整個AI產業鏈中占據更為主導的地位。

鄭弘孟強調，該公司已經覆蓋AI全產業鏈，包括價值鏈上游的GPU模組、基板，以及後端AI伺服器設計與系統集成等業務，是行業少有可以提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心的全供應鏈服務廠商，加上全球布局的生產據點，為爭取AI伺服器訂單扮演關鍵地位。

鴻海目前在北美有三大AI伺服器生產據點，其中，美國方面分別是威州與德州，至於最大的生產據點在墨西哥。過去鴻海擴張北美伺服器產能，主要是墨西哥為主，威州為輔，現在德州也同步擴產，可以看出鴻海為AI伺服器撒下天羅地網，以及全面擴大市占率的決心。