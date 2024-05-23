大立光軟體訴訟爭議 公司：營運不受影響

針對與德商之間的軟體訴訟爭議，大立光（3008）昨（22）日發出聲明稿反擊，2023年3月間接獲地檢署通知後始知悉此事件相關爭議。不過，公司自獲知此事件起，即主動聯繫此事件之外國原廠及台灣代理商，秉持最大善意積極解決爭議，盼早日弭平爭端，同時亦始終全力配合檢調單位一切偵查作為。

大立光昨天傍晚進一步發出重訊，強調該案已進入司法程序，公司已委託律師應訴答辯並爭取有利判決，一切靜候審理結果。目前公司營運正常，對財務及業務均未造成影響。

大立光認為，儘管公司與與該軟體台灣獨家代理商業已建立多年合作關係，持續購買系爭軟體授權，本件爭議本可在澄清誤會後以商業途徑化解糾紛。不料，外國原廠竟寧可摒棄既有溝通管道，逕行提出刑事告訴，其後更有不明人士向媒體不實爆料，企圖利用媒體輿論干擾檢調偵辦、向公司施壓。公司對此事件如此意外之發展，深感不解與遺憾。

對於此事件偵查期間，屢有不明人士向媒體爆料不實內容，多次以匿名郵件搭配檢調偵查或談判進程對公司及人員進行恐嚇及威脅，公司對此嚴厲譴責。