大立光涉侵權多人被起訴 涉重製 MVTec 專利軟體

大立光電公司（3008）遭德國廠商跨海提告盜用軟體製造手機鏡頭，知情人士指出，台中地檢署偵查認定大立光及研發人員等多人以違法重製軟體等方式侵害著作權，依違反著作權法等罪嫌將大立光及研發人員等人提起公訴，台中地院訂本月31日首度開庭。

至於大立光前後任董事長林恩舟、林恩平，檢察官認為沒有充分證據證明兩人知情涉案，處分不起訴；被侵權的德國廠商不服，已經向台灣高檢署智慧財產檢察分署聲請再議。

大立光是全球最大手機鏡頭製造商，自2014年8月至2021年5月為台灣股王；2013年起二代全面接班，由創辦人林耀英長子林恩舟、次子林恩平先後擔任董事長。2013年起，大立光對競爭對手發動專利戰，先後控告玉晶光、三星電子、惠普、先進光、新鉅科、摩托羅拉行動技術等公司侵害專利權。

據了解，德廠MVTec公司接獲吹哨者檢舉，指稱大立光向MVTec購買「HALCON」軟體後，自行破解大量盜拷使用；這套軟體是由MVTec公司設計開發，並享有著作財產權，能夠提供全套標準工業影像處理技術，主要是用於調校手機鏡頭弧度。

知情人士指出，HALCON軟體以功能、規格及售價不同，分為開發版以及運行版；開發版能使用全部功能，但運行版只能使用部分。

客戶採購HALCON軟體時，須提供相對應數量的Mac位址作為「Licensed Host ID」，一套HALCON軟體僅能綁定一個Mac位址，並在取得德商回傳的授權檔案於軟體完成設定才能合法使用。

知情人士透露，2018年底，大立光內部討論「HALCON」軟體需求數量，研發主管指示內部員工暫緩提出採購合法「HALCON」軟體的申請，並研究破解仿製相同的MAC碼欺騙軟體偵測系統，大量拷貝安裝到數千台電腦上，以此方式侵害德商MVTec公司著作財產權。

全案雖然已偵結起訴，但檢方依大立光的請求，將其犯罪所得視為會洩漏大立光產能的「營業秘密」，列為「不可閱卷宗」。