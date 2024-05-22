鴻海增資美國德州廠1400萬美元 擴充AI伺服器產能

鴻海（2317）22日公告，增資美國德州休士頓廠1,400萬美元（約新台幣4.52億元），外界推測，此舉將擴張該公司在德州的人工智慧（AI）伺服器產能，加上近期擴張的墨西哥與美國威斯康新州廠的產能，鴻海三路並進，持續擴大北美市場的AI伺服器布局。

鴻海是代子公司Cloud Network Technology USA Inc.公告取得 Foxconn Assembly LLC.股權，交易金額是1,400萬美元。

鴻海旗下負責伺服器製造的工業富聯董事長鄭弘孟之前表示，鴻海集團整合了整個AI上下游產業鏈，加上在全球重要據點都有生產基地，使得該公司不僅能夠更好地滿足客戶需求，並提高客戶黏著度，也可以在整個AI產業鏈中占據更為主導的地位。

鄭弘孟強調，該公司已經覆蓋AI全產業鏈，包括價值鏈上游的GPU模組、基板及後端AI伺服器設計與系統集成等業務，是行業少有的可以提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心的全供應鏈服務的廠商，加上全球布局的生產據點，為爭取AI伺服器訂單扮演關鍵地位。

鴻海目前在北美有三大AI伺服器生產據點，其中，美國方面分別是威州與德州，至於最大的生產據點則是在墨西哥。過去鴻海擴張北美伺服器產能，主要是墨西哥為主，威州為輔，現在德州也同步擴產，可以看出，鴻海為AI伺服器撒下天羅地網，以及全面擴大市占率的決心。

鄭弘孟就指出，「2024年預計AI貢獻占雲計算總收入的40%，AI伺服器將占全球市場份額的40%」。工業富聯將攜手客戶，共同推出新一代生成式伺服器，而且截至目前已有新產品訂單的能見度，敬請期待。

他強調，「考慮到我們囊括全產業鏈的智慧製造、研發及生產的競爭力，當AI如潮水般的地湧進時，我們認為未來有機會獲得更多的市場份額，獲取更高的利潤」。在下一代產品中，預計雲端服務供應商（CSP）、NCP、品牌商等客戶會直接下伺服器訂單，出貨則以整機的形式來進行，擁有提供整體解決方案的能力（例如鴻海集團）非常關鍵。