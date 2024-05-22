公平會開綠燈 台灣大入股回歸線娛樂、擴大投資內容產業

公平會今日決議，通過台灣大哥大（3045）取得回歸線娛樂40%股權，台灣大指出，持續擴大投資內容產業，入股回歸線娛樂40%股權，結合集團資源，將擴大與國際IP合作，加速台灣上下游文創產業與國際接軌，期許讓台灣軟實力更具競爭力。

日前台灣大總經理林之晨就強調，未來台灣大將持續深耕IP領域，從產業最上游切入，整合內容產業、跨界行銷、集團豐沛資源，形成完整的娛樂產業鏈，加速集團影音事業的策略布局。

根據回歸線娛樂官方資料顯示，回歸線娛樂設立於2023年11月，主要業務為專業授權代理動漫遊戲IP智慧財產權，隸屬於深入日本動畫產業界的智寶國際集團中子公司，因此與多家世界知名的日本企業建立長期合作關係，未來更積極促進日本多元優質動漫IP於國內影音串流平台播映。

回歸線娛樂主要業務包含動漫遊戲IP授權及代理，目前合作平台包含台灣大MyVideo、中華電信HamiVideo、巴哈姆特、LINE TV 、遠傳friDay影音、LiTV、KKTV等。

公平會表示，台灣大取得回歸線娛樂40%股權，涉及產品市場共有「行動寬頻服務」、「線上影音平臺」、「動畫投資製作」及「動畫代理」等4個市場。其中「線上影音平臺」與「動畫代理」服務間因有上、下游交易關係，故屬於垂直結合。

經公平會分析，因參與結合事業在該2市場的市場占有率不高，且線上影音平臺業者取得節目的方式多元，動畫代理商亦不會僅與單一線上影音平臺業者交易，故結合後對於市場競爭不致有顯著影響。

公平會指出，至於「行動寬頻服務」及「動畫投資製作」市場方面，因該等服務所需之技術各不相同，也未有因法令管制改變或技術進步，而影響重要潛在競爭之可能性。因此，經公平會分析尚無限制競爭之疑慮，爰依公平法第13條第1項規定，不禁止結合。

近年台灣大積極投入影音內容，自2018年投入台灣原創影視，累積投資超過45部原創內容，日前參加國內首支影視基金「合影視」投資，合影視資金約5億元，合作夥伴為東森電視、瀚草文創，參與國外影視基金「AUM CREATIVE FUND」投資，AUM規模約4億元，將在美國好萊塢，專門投資亞洲內容，主要投資電影為主，同時與與文策院、華納兄弟探索集團進行策略聯盟，籌組「台灣影視內容基金」，基金規模達30億元。