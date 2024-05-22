中華電偕苗栗推動智慧運輸 改善尖峰交通壅塞

中華電信今天宣布，與苗栗縣政府共同推動「智慧運輸系統發展建設計畫」，自民國109年起逐年導入獲成效，改善苗栗都會生活圈每逢連續假日或尖峰通勤時段的交通壅塞現象，中華電未來將跨區域交通協控，進一步改善區域路況。

中華電信今天與苗栗縣政府聯合舉辦「苗栗交通控制中心成立暨智慧交通建設成果發表記者會」，展示雙方共同推動「智慧運輸系統發展建設計畫」專案的成果。

中華電透過新聞稿指出，該專案自民國109年起逐年導入智慧交通控制服務，用以改善苗栗大都會生活圈每逢連續假日或尖峰通勤時段，大量遊客和周邊科技產業發展帶動的人潮湧入，導致頭份、頭屋等交流道及熱門景點鄰近路網出現的交通壅塞現象，導入至今已獲得良好改善成效。

中華電信總經理林昭陽於記者會表示，「苗栗交通控制中心」啟用後，中華電信建置的智慧交控設備（AI CCTV及路側CMS），將於連續假日或重要節日配置交控操作人員，透過遠端監控路網及發布即時交通資訊，以應對假日或節日的大量人潮與車潮。

他表示，中華電信也將於竹南科學園區內科專路、文化街路廊及台13公義路廊等重要路口導入AI車流影像技術，透過號誌重整優化，減少車流延滯，今年度更於頭份交流道周邊導入動態號誌控制，搭配交控中心即時監控，可改善頭份交流道車流通行。未來，中華電信將朝向跨區域交通協控與新竹縣市等地緊密結合，預期將進一步改善區域交通狀況。