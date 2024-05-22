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台積電啟動「Eco Plus!－生態共融計畫」 三大面向深化綠色保育

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電攜手跨界夥伴，啟動 「Eco Plus!生態共融計畫」。圖／台積電提供
台積電攜手跨界夥伴，啟動 「Eco Plus!生態共融計畫」。圖／台積電提供

為進一步履行對保護生物多樣性的承諾，台積電（2330）今（22）日宣布啟動「Eco Plus!－生態共融計畫」，串聯企業內、外部資源，強化生物棲地連結、提升物種生存力，並發起獎勵制度支持生物多樣性潛力人才與重要生態研究，盼從棲地、物種與知識培力等三大面向，加速推動生態復育與自然教育培力的積極實踐。

台積電表示，公司致力於營造科技與生態平衡，為確保生態系統永續使用並維持生物多樣性，自2022年第四季啟動營運廠區「自然與生物多樣性依賴及衝擊評估」，更於2023年提出《生物多樣性宣言》，承諾採用「避免、減少、復育及抵減」的衝擊減輕對策，落實維護生物多樣性的相應行動。今年，台積公司於國際生物多樣性日進一步啟動「Eco Plus!－生態共融計畫」，針對長期以來的廠區周邊生態維護與稀有物種復育行動深化與展延，擴大串聯政府單位、非營利組織與非政府組織、學術機構與企業夥伴資源，不僅在現有行動基礎上進行策略強化與效益整合，亦推動教育培力，為綠色保育行動賦能。

台積電人力資源資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅表示：「做為全球領先的半導體公司，我們深刻了解自身對環境和生態保育承諾的堅持，將對整體產業供應鏈起到關鍵的促動作用。台積公司很高興能擔起號召者的角色與責任，攜手產官學研的夥伴共同進行資源串聯與整合，在此一別具意義的日子宣布啟動『Eco Plus!－生態共融計畫』。展望未來，我們也期許能在全球營運據點展開類似計畫，全面實踐科技與生態共榮願景。」

台積電「Eco Plus!－生態共融計畫」涵蓋棲地面、物種面、知識面三大主軸。計畫首發將以台中廠區周邊為起點，攜手觀察家生態顧問公司連結筏子溪與大肚山的破碎生物棲息地，推動友善農作、山林綠帶營造與廊道結構物切割改善、溪流藍帶友善管理等棲地營造與保護，完善淺山庇護傘；在物種保育方面，除了長期進行的近自然林營造與稀有物種生態復育，本次計畫將新增納入巴氏銀鮈、環頸雉、草鴞、穿山甲、石虎、柴棺龜等6種瀕危物種保育，藉以穩固生物多樣性基礎。

觀察家生態顧問有限公司總經理黃于玻表示：「生物多樣性危機已成為全球嚴峻挑戰，台積電投入台灣淺山庇護傘行動，期許引領更多企業響應，共同建構國土生態網絡。」知識面則呼應生物多樣性宣言中的推廣自然與環境教育策略，與農業部生物多樣性研究所、中華民國野鳥學會合作，建立生物多樣性獎項，激勵全台大專院校與研究機構、碩/博士生、生態相關學生社團等提出保育研究與計畫，並邀請研究機構、非營利組織與非政府組織據此發展落地執行規畫，目標為支持及培育多達96名生態潛力學者與63件關鍵生態研究，並透過舉辦生物多樣性交流研討會，促進跨域交流和國際人才接軌。

台積電 生態保育 願景

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