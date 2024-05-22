台灣大哥大入股回歸線娛樂 公平會開綠燈
公平會22日宣布，關於台灣大哥大（3045）擬取得回歸線娛樂40%股權的結合案，因為對市場競爭無顯著影響，且無限制競爭的疑慮，因此不禁止兩者結合。
公平會表示，台灣大哥大取得回歸線娛樂40%股權，因已達到《公平交易法》規定的申報門檻，於是依法提出結合申報。本案涉及的產品市場共有「行動寬頻服務」、「線上影音平臺」、「動畫投資製作」及「動畫代理」等四個市場。
公平會指出，其中「線上影音平臺」與「動畫代理」服務間有上、下游交易關係，屬於垂直結合。公平會分析，因為參與結合事業在該二市場的市場占有率不高，且線上影音平臺業者取得節目的方式多元，動畫代理商也不會僅與單一線上影音平臺業者交易，因此結合後對於市場競爭不致有顯著影響。
至於「行動寬頻服務」及「動畫投資製作」市場方面，因此類服務所需的技術各不相同，也沒有因法令管制改變或技術進步，而影響重要潛在競爭的可能性。因此，經公平會分析尚無限制競爭的疑慮，不禁止兩者結合。
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