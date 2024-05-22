台灣大哥大入股回歸線娛樂40%股權 公平會點頭同意

公平會委員會議今日決議，有關台灣大哥大擬取得回歸線娛樂股份有限公司40%股權之結合申報案，對市場競爭不致有顯著影響，也沒有限制競爭疑慮，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，台灣大哥大取得回歸線娛樂40%股權，因已達到公平交易法第11條第1項第2款之申報門檻，且無同法第12條除外適用之情況，故依法提出結合申報。

公平會指出，結合案涉及之產品市場共有「行動寬頻服務」、「線上影音平台」、「動畫投資製作」及「動畫代理」等4個市場。其中「線上影音平台」與「動畫代理」服務間因有上、下游交易關係，因此屬於垂直結合。

經公平會分析，因參與結合事業在該2市場的市場占有率不高，且線上影音平台業者取得節目的方式多元，動畫代理商亦不會僅與單一線上影音平台業者交易，故結合後對於市場競爭不致有顯著影響。

至於「行動寬頻服務」及「動畫投資製作」市場方面，公平會表示，因該等服務所需之技術各不相同，也未有因法令管制改變或技術進步，而影響重要潛在競爭之可能性，經公平會分析尚無限制競爭之疑慮，因此依公平法第13條第1項規定，不禁止結合。