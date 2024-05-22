快訊

奧地利突然不認我國際駕照！外交部：奧國也將不能持照在台開車

9縣市山區大雨持續到晚間 慎防雷擊及強陣風

殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣大哥大入股回歸線娛樂40%股權 公平會點頭同意

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
公平會委員會議今日決議，有關台灣大哥大擬取得回歸線娛樂股份有限公司40%股權之結合申報案，對市場競爭不致有顯著影響，也沒有限制競爭疑慮，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。聯合報資料照。記者杜建重／攝影
公平會委員會議今日決議，有關台灣大哥大擬取得回歸線娛樂股份有限公司40%股權之結合申報案，對市場競爭不致有顯著影響，也沒有限制競爭疑慮，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。聯合報資料照。記者杜建重／攝影

公平會委員會議今日決議，有關台灣大哥大擬取得回歸線娛樂股份有限公司40%股權之結合申報案，對市場競爭不致有顯著影響，也沒有限制競爭疑慮，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，台灣大哥大取得回歸線娛樂40%股權，因已達到公平交易法第11條第1項第2款之申報門檻，且無同法第12條除外適用之情況，故依法提出結合申報。

公平會指出，結合案涉及之產品市場共有「行動寬頻服務」、「線上影音平台」、「動畫投資製作」及「動畫代理」等4個市場。其中「線上影音平台」與「動畫代理」服務間因有上、下游交易關係，因此屬於垂直結合。

經公平會分析，因參與結合事業在該2市場的市場占有率不高，且線上影音平台業者取得節目的方式多元，動畫代理商亦不會僅與單一線上影音平台業者交易，故結合後對於市場競爭不致有顯著影響。

至於「行動寬頻服務」及「動畫投資製作」市場方面，公平會表示，因該等服務所需之技術各不相同，也未有因法令管制改變或技術進步，而影響重要潛在競爭之可能性，經公平會分析尚無限制競爭之疑慮，因此依公平法第13條第1項規定，不禁止結合。

公平會 台灣大哥大

延伸閱讀

桃園忠貞市場阿箴麵包釀514人中毒 負責人限制出境至年底

康橋校車連2個月車禍 新北市府說重話：不排除命其停招

「團霸兔」電商購物網站從事多層次傳銷未報備 公平會開罰

橋院法官遭控勾結詐團律師幫藏300萬 司法院將他停職

相關新聞

南向布局頻傳捷報！宏碁第1季泰國PC市占稱王

宏碁南向布局頻傳捷報，公司引述市調機構最新數據，第1季在泰國個人電腦（PC）市場，宏碁拿下22%的占有率，稱霸業界

台灣大哥大入股回歸線娛樂40%股權 公平會點頭同意

公平會委員會議今日決議，有關台灣大哥大擬取得回歸線娛樂股份有限公司40%股權之結合申報案，對市場競爭不致有顯著影響，也沒...

元太首季模組產品出貨比重高 影響毛利率降至47.39%、EPS 1.16元

E Ink元太科技（8069）22日發布財務數字，2024年第1季合併營收為新台幣56.4億元，較2023年第1季減少2...

美國關稅壁壘加速轉單效應！台系晶圓產能利用率上升

美國5月14日宣布對中國大陸進口產品加徵關稅，決議2025年前對中國大陸製造半導體產品課徵高達50%關稅。據研調機構集邦...

意德士今年營收拚成長 竹東新廠第3季動工

意德士董事長闕聖哲今天表示，今年營收希望能比去年好。因應未來營運需求，竹東新廠將於第3季動工，預計2026年初生產，產能...

上奇子公司昕奇雲端成功敲開日本市場 創辦人許承強：營收占比拚年底倍增

資訊服務廠商上奇（6123）旗下雲端服務運營子公司昕奇雲端（7747）即將在下周登錄興櫃。近年上奇憑藉昕奇雲端打進日本市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。