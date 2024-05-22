元太首季模組產品出貨比重高 影響毛利率降至47.39%、EPS 1.16元

E Ink元太科技（8069）22日發布財務數字，2024年第1季合併營收為新台幣56.4億元，較2023年第1季減少22%，歸屬於母公司之淨利為新台幣13.2億元，單季稅後每股盈餘（EPS）新台幣1.16元。

元太首季營收與獲利均較去年同期下滑，營業利益也受到銷售產品組合影響使毛利下降，主要因為客戶產品轉換時程遞延，面臨客戶需求變化和庫存波動的問題，進而影響了元太的營收和利潤，而電子紙材料出貨較少，亦是原因之一。不過，儘管如此，第1季的營收和淨利仍是近13年來的第三高。

台灣證券交易所公布第十屆公司治理評鑑結果，元太科技自754家上櫃公司中脫穎而出，再度名列前5％公司行列。誠信透明、盡責公開為元太科技永續發展與持續成長的重要基礎，除了建立嚴謹公司治理制度，並積極實踐與落實透明揭露相關績效表現，顯示公司在ESG公司治理面向的管理措施更加精進。此外，元太連續第二年登上國際永續評比機構標準普爾全球（S&P Global）甫公布的《2024永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2024）》，並在電子、設備及零組件產業（ITC Electronic Equipment, Instruments & Components）分組中，以總分89分躋身排名前5%企業之列。

元太表示，秉持「獲利與永續齊步並進」的目標，致力節能減碳環境永續，根據碳揭露計劃（Carbon Disclosure Project, CDP）最新評估結果，元太在氣候變遷取得了A-的領導級別，水資源安全評估獲得了B管理級別的成績；在2023年CDP供應商合作評比中，元太則首次獲得了最高評級A級「供應鏈合作領導者」。

由於電子紙顯示助力公共場域的資訊顯示數位化，同時可節能減碳，尤其在引電不易的地區，結合太陽能板實現綠電運作，獲得如台北捷運、行政院、生鮮超市、各大醫院採用實績，符合國家淨零碳排永續政策方向。以台灣主要城市建置的公車站為例計算，若6萬4千座公車站的站牌均導入智慧公車站牌解決方案，在持續使用5年期間，採用電子紙太陽能公車站牌將為零碳排，而採用液晶螢幕的智慧公車站牌則將產生20萬公噸的碳排放量。

元太深耕在臺投資，不僅建立全球電子紙研發總部，並持續擴建廠區，在地採購及製造生產。並結合上游關鍵零組件夥伴、電子紙顯示器模組與軟硬體廠商、系統整合商與品牌廠商，擴大經營電子紙關鍵零組件生態圈，以電子紙技術及應用引領臺灣顯示器產業踏入藍海市場。因於產業與社會卓越貢獻獲得肯定，元太科技榮獲第六屆總統創新獎殊榮。

人才的培育與發展，是元太科技重視的營運發展目標，持續投入研發資源和人才培育，以擴展、深化和擴大電子應用領域。因應ESG和DEI （Diversity, Equity, Inclusion）多元、平等、共融浪潮、全球企業對人才社會責任的看重，元太科技持續參與「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」！承諾推動人才永續行動六大指標《意義與價值》、《多元與包容》、《組織溝通》、《獎酬激勵》、《身心健康》、《人才成長》，並展開具體行動，在充滿變局的產業大浪中，保有人才永續的競爭力。