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邁達特子公司 搶攻亞太市場綠色飯店轉型商機

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

邁達特（6112）22日宣布旗下首家將業務範圍拓展至亞太市場的子公司「MetaGuru逐鹿數位」，將於Computex 2024首次亮相「AI 智慧飯店解決方案」，力推多語系旅宿飯店業專用全方位系統，緩解結構性缺工難題並以AI協助提供更好的旅宿體驗。

逐鹿數位總經理蕭世欽表示，逐鹿數位BPM、HRM等系統已成功插旗亞太市場，下一步將憑此關鍵地緣優勢，放眼亞太區綠色飯店轉型龐大商機，賦能亞太區旅宿飯店業雙軸轉型，進軍低碳永續旅遊供應鏈。

蕭世欽表示，旅宿飯店業亟需透過雲端、AI大數據和RPA流程自動化等技術，擴大疫後供應量能、減緩缺工難題、強化獲客正循環，以提升營收水準。

逐鹿數位「AI智慧飯店解決方案」是多語系旅宿飯店業專用之全方位管家系統，結合AI大數據和RPA等技術，致力為亞太區相關產業提供完整串連前後台、綜效翻倍的綠色智慧飯店解決方案，化解該產業日益嚴峻的缺工危機，亦推動旅宿飯店業綠色轉型。

逐鹿數位憑藉近40年的IT產業深厚經驗，於近年積極結合邁達特的技術資源，並採用彈性、跨國、資安完備的AWS雲端技術，賦能亞太區旅宿飯店業上雲轉型、服務轉型。

逐鹿數位將AI等技術融入旅宿飯店業之日常營運，協助相關業者打造高品質的顧客體驗和獲客良性循環，亦為該產業注入「數位勞動力」，解決旅宿飯店業勞動力短缺之世紀難題；協助上雲也解套該產業九成系統建在地端、與日俱增的IT維運壓力。

逐鹿數位以精耕BPM、HRM、MES等企業核心應用系統起家，不僅已在台灣、中國大陸、港澳、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞等地，締造5,000家以上的企業成功案例，更是邁達特旗下第一間將業務範圍拓展至亞太地區的子公司。

AI Computex 大數據 營收 雲端

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