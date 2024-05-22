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資誠分析逾百件數位轉型案例 四步驟助企業加速轉型

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導

企業在數位轉型過程中，時常面臨不清楚轉型方向及最佳做法的挑戰。資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，企業應以數位轉型心法四步驟，一步步進行數位轉型。

盧志浩表示，一般企業在資源有限情況下，多半希望能系統性地進行數位轉型，資誠累積多年輔導產業客戶的經驗並整合顧問的方法論，提出數位轉型心法四步驟，建議企業循序漸進地進行數位轉型。

首先，訂定數位轉型議題。在此初始階段，重點在於識別重要的數位轉型議題，相關議題通常與以下四個領域相關「數位體驗落差」、「數據分析能力落差」、「數位創新落差」及「營運效率落差」，透過了解企業營運挑戰並思考四領域落差所造成的績效影響，確認選定的議題。

第二，進行分析與釐清問題。根據議題發展出清晰的問題陳述，運用數據精準描述問題現況，建立改善基線來設定改善機會與目標。問題陳述應該要符合SMART原則，S代表「具體且明確」，M代表「依據數據可以衡量的」，A則是「可以達成的」，R是「和企業關聯性高」，T則為「具有清楚的時間目標」。

第三，找出合適的數轉解方。對企業而言，合適的解決方案通常必須符合可執行度高或複雜度低、符合企業可承受成本、較低風險、產業案例或具有豐富資源、具未來發展性。同時，如何建立數位轉型藍圖與解決方案執行的優先順序，也是其中的重要關鍵。

第四，擴散成功與持續演化。數位轉型專案與其他的轉型一樣，企業獲得成效後，必須快速推廣擴散，獲得最大效益；若未達成預期效應，應檢討其原因並快速修正。數位轉型是一個持續演進的旅程，企業必須了解這是追求效率與創新的旅程，而不是期限內的單一專案。建議可以透過建立轉型辦公室來持續演化與推動。

盧志浩表示，無論是製造業、服務業或是農業，數位轉型已經成為現代企業生存的關鍵因素，資誠分析企業數位轉型案例，期望能協助企業了解自身面臨的經營挑戰、轉型過程及成果，無論企業規模大小，都能參考這些案例，快速開啟數位轉型之路。

資誠

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