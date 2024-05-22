台積電布局美日德規模愈來愈大 國科會主委吳誠文說話了

台積電（2330）積極對外投資，投資規模不斷擴充，在海外設廠製程也愈先進。新任國科會主委吳誠文22日表示，台積電半導體智慧製造走在世界領先，台積電承諾最先進製程及關鍵智慧製造都會留在台灣。

吳誠文今日率三位國科會副主委林法正、陳炳宇、陳宗權，舉辦媒體見面會。吳誠文表示，他專長接近半導體領域，對台灣高科技產業也有相當認識。在半導體領域，他提及，將在目前半導體基礎上，發展「功率半導體」，未來應用在智慧電網及電動車，從半導體到模組，能有發展出台灣產業。

全球晶圓代工大廠台積電到全球各地設廠，投資金額愈來愈大、製程愈先進，備受關注。吳誠文表示，幾年前台積電到中國大陸南京設12吋晶圓廠，政府當時是否放行考慮很久，南京當地也試圖藉台積電在周邊建立相關自主能力，但到今天為止，台積電南京廠沒有洩漏任何機密、技術也無外流。

吳誠文表示，台灣的半導體製造走在全世界前端，台積電不管是在美國、日本、歐洲設廠，他相信台積電能把研發留在台灣，現在台積電2奈米研發基地落腳新竹，2奈米先進製程也會在台灣，不只新竹，「未來南部也會有」。

吳誠文並說，外界擔憂技術、智慧製造的營業秘密外流，台積電有承諾「不會發生」，它的關鍵製造、設備管控都在台灣；以現今資訊安全技術成熟，「我相信台積電的承諾，確保研發留在台灣，大家也應該選擇相信台積電」。

台積電在科學園區的投資計畫，他表示，「會給應該有的協助」，後續將與經濟部協調科學園區水電供應，維持產業競爭力與優勢。