美超微成功卡位 AMD EPYC 4004 CPU 供應鏈！推4新品搶單

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro) 22日宣布，團隊已成功卡位超微（AMD）EPYC 4004 CPU供應鏈，成為首批搭載該新品、將其推向市場的公司之一，並且推出一系列支援從 1U 和 2U 系統到創新的 3U 多節點 MicroCloud 機箱解決方案。美超微強調，這些伺服器解決方案，適合需要強大計算和緊湊的設計來拓展新機會的中小型企業。

美超微指出，這次推出支援 AMD EPYC 4004 CPU的多種解決方案，能夠將多達 10 個 1U 伺服器打包到 3U 外形尺寸中。 美超微經過驗證的模組設計與AMD 高效的「Zen4」核心架構相結合，可最大限度地提高中小型企業的效能和密度，幫助他們透過強大的運算和緊湊的設計（例如雲端服務、專用託管和內容交付網路）拓展新機會。

美超微此次新推出的產品共有4項，包括用於雲端和專用託管的高密度多節點的「3U多節點伺服器」、用於網頁寄存和 SMB 應用程式的「AS -1015A-MT」、適用於金融服務機構目標的「AS-2015A-TR」、針對內容創建進行最佳化的塔式工作站「AS-3015A-I」。其中3U多節點伺服器新品「 H13 MicroCloud」，採用AMD EPYC 4004 系列處理器，具有多達10 個單處理器節點，其中包含多達兩個前置NVMe U.2 以及一個8 通道PCIe 5.0 低功耗-可用於 GPU 加速器的設定檔插槽。

此外，美超微也將於6月14日召開產品說明會議，並將邀請超微高管現身解析，該研討會將介紹由 AMD 最新 EPYC處理器提供支援的 1U、2U 塔式工作站以及全新 3U10N Microcloud 伺服器。大眾也將能藉此了解美超微和超微如何在空間和成本優化的解決方案中提供效能、密度和效率，以及為什麼這些伺服器是中小型企業和主機服務供應商的理想選擇。