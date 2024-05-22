高通 AI Hub 支援 Snapdragon X 系列平台 強攻 PC 市場

微軟Build 2024開發者大會上，高通技術公司宣布Qualcomm AI Hub擴展支援Snapdragon X系列平台，為開發人員縮短產品推出上市時間，在新一代Windows PC發揮裝置上生成式AI的優勢。

此外，開發人員現在可以導入自己的AI模型，無縫最佳化後直接在裝置內運行。 在裝置上運行AI模型的能力提供顯著的優勢 ，包括更出色的反應能力、增強隱私性與可靠性，以及為使用者提供更個人化的體驗。

高通技術公司資深副總裁暨技術規劃與邊緣解決方案總經理Durga Malladi表示：「透過Qualcomm AI Hub支援Snapdragon X系列平台，我們提供開發人員彈性和強大功能，為新一代Windows PC創造創新的AI應用程式。我們致力於為開發人員提供所需的工具和資源，充分釋放裝置上生成式AI的潛力。」

Qualcomm AI Hub是開發人員取得資源、工具和服務的途徑，以實現出色的裝置上AI效能，並擁有不斷增加的模型庫，其包含100多個預先最佳化的AI模型，並同步在Hugging Face和 GitHub推出。

Qualcomm AI Hub現在允許開發人員「自帶模型」（Bring YourOwn Model ，BYOM），能夠專門針對Snapdragon和Qualcomm平台上傳、最佳化和編譯模型，包括支援PyTorch、TensorFlow和ONNX等所有主要框架。開發人員可以在不到五分鐘的時間內，利用幾行程式碼輕鬆在雲端託管裝置上測試和驗證模型。簡化模型最佳化和驗證流程後，開發人員可以節省寶貴的時間和精力，加快開發和部署週期，協助加快迭代速度。

高通表示，PC OEM廠商包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、微軟Surface和三星等都計劃推出搭載Snapdragon X Elite和／或X Plus運算平台的PC，讓開發人員能夠使用Qualcomm AI Hub為此新世代裝置帶來出色的體驗。