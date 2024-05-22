快訊

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

監視者之死：英男子為港府跟監，不明原因陳屍公園

美國務卿強調團結各國維護台海穩定 確保北京不會單方面改變現狀

高通 AI Hub 支援 Snapdragon X 系列平台 強攻 PC 市場

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

微軟Build 2024開發者大會上，高通技術公司宣布Qualcomm AI Hub擴展支援Snapdragon X系列平台，為開發人員縮短產品推出上市時間，在新一代Windows PC發揮裝置上生成式AI的優勢。

此外，開發人員現在可以導入自己的AI模型，無縫最佳化後直接在裝置內運行。 在裝置上運行AI模型的能力提供顯著的優勢 ，包括更出色的反應能力、增強隱私性與可靠性，以及為使用者提供更個人化的體驗。

高通技術公司資深副總裁暨技術規劃與邊緣解決方案總經理Durga Malladi表示：「透過Qualcomm AI Hub支援Snapdragon X系列平台，我們提供開發人員彈性和強大功能，為新一代Windows PC創造創新的AI應用程式。我們致力於為開發人員提供所需的工具和資源，充分釋放裝置上生成式AI的潛力。」

Qualcomm AI Hub是開發人員取得資源、工具和服務的途徑，以實現出色的裝置上AI效能，並擁有不斷增加的模型庫，其包含100多個預先最佳化的AI模型，並同步在Hugging Face和 GitHub推出。

Qualcomm AI Hub現在允許開發人員「自帶模型」（Bring YourOwn Model ，BYOM），能夠專門針對Snapdragon和Qualcomm平台上傳、最佳化和編譯模型，包括支援PyTorch、TensorFlow和ONNX等所有主要框架。開發人員可以在不到五分鐘的時間內，利用幾行程式碼輕鬆在雲端託管裝置上測試和驗證模型。簡化模型最佳化和驗證流程後，開發人員可以節省寶貴的時間和精力，加快開發和部署週期，協助加快迭代速度。

高通表示，PC OEM廠商包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、微軟Surface和三星等都計劃推出搭載Snapdragon X Elite和／或X Plus運算平台的PC，讓開發人員能夠使用Qualcomm AI Hub為此新世代裝置帶來出色的體驗。

AI Qualcomm 高通

延伸閱讀

富士山LAWSON想拍就拍！他自製超商模型帶著走 網驚豔：會大賣

雙A列微軟最強 AI PC 首波合作夥伴 宏碁、華碩同步大漲

【專家之眼】報告賴總統請優先解決AI產業五缺吧！

微軟推最強AI PC 採用高通的安謀架構處理器

相關新聞

美超微成功卡位 AMD EPYC 4004 CPU 供應鏈！推4新品搶單

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro) 22日宣布，團隊已成功卡位超微（AMD）EPYC 4004 C...

高通 AI Hub 支援 Snapdragon X 系列平台 強攻 PC 市場

微軟Build 2024開發者大會上，高通技術公司宣布Qualcomm AI Hub擴展支援Snapdragon X系列...

近年4度傳火警 欣興：加快風險改善

IC載板大廠欣興蘆竹廠區21日發生火災，欣興表示，未造成人員傷亡，部分產線雖毀損，但初估損失不大。這已是欣興自2020年...

立院因國會改革爭議不休 鏡電視資料調閱時間延長至7月16日

立法院交通委員會「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」日前收到NCC（國家通訊傳播委員會）遞交的5份卷宗，調閱期限原訂至5...

西門子 EDA 工具再推新產品 強化 IC 端對端品質保證

西門子在EDA工具市場再度推出新產品，宣布發佈全新的Solido IP驗證套件（Solido IP Validation...

台塑與韓國頂尖大學 KAIST 合作 展開生技新能源創新研究

台塑企業22日宣布，與韓國科學技術院（Korea Advanced Institute of Science and T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。