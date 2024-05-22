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近年4度傳火警 欣興：加快風險改善

中央社／ 台北22日電
欣興蘆竹廠區21日傳出火災事件，所幸無人傷亡。聯合報系資料照／記者周嘉茹翻攝
欣興蘆竹廠區21日傳出火災事件，所幸無人傷亡。聯合報系資料照／記者周嘉茹翻攝

IC載板大廠欣興蘆竹廠區21日發生火災，欣興表示，未造成人員傷亡，部分產線雖毀損，但初估損失不大。這已是欣興自2020年10月以來的第4起火災，對此，欣興強調會加快做好風險改善。

欣興蘆竹廠區21日傳出火災事件，欣興說明，蘆竹二廠21日下午4時45分發生火警，公司迅速安全撤離人員，自行撲滅火勢，並通報消防單位；此事故並未造成任何人員傷亡，起火點及起火原因尚待消防單位勘查鑑定，部分產線雖然毀損，但初步評估損失金額不大，對公司無重大影響，實際損失金額仍在調查中。

欣興蘆竹廠主要生產PCB、HDI，這是欣興自2020年10月以來第4起火災事件，上一次發生在2023年8月。法人擔憂，欣興頻繁發生火災事件，是否會促使客戶考慮PCB分配策略，並加速其他潛在供應商的資格認證。

對此，欣興回應，加速做好風險控管，並進行檢討、改善及善後事宜。

在成長動能方面，欣興先前指出，AI相關產品仍為主要成長動能，其中ABF載板AI應用產品需求旺盛，高效能運算（HPC）產品穩定量產中，對次世代產品的掌握度也很高，下半年至2025年將有新產品進入量產階段。

欣興 火災

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