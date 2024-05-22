耐能聯手 Spark 將 AI VMS 伺服器導入故宮 強化安防建置

AI晶片廠耐能智慧（Kneron）宣布，與義大利安防品牌Spark迪維科協力，完成故宮博物院安防新建置，包含AI VMS Server的建置及MIT攝影機架設，並成功完成驗收。

耐能指出，視訊監控應用環境的日趨複雜，在AI與其他自動化解決方案的加持下，VMS已經逐漸成為智慧視訊技術的主要核心。耐能與Spark合作的AI VMS憑藉其精準、高效、智慧化的特點，在保障安全、提高監控效率、降低成本等方面展現出顯著的優勢，成為現代安全管理不可或缺的工具。

AI VMS Server在這個案例中，提供AI精準的人形監控、回放及系統通知，可以查看特定區域是否有人員入侵，本次專案也強化排程備份，讓影像資料可以在每日固定時間自動備份。

據了解，AI VMS Server是一款結合AI、 VMS影像管理和硬體一站式解決方案，透過耐能前沿的AI運算晶片可以有效降低誤報率至3％以下，以便更精确地確定義事件的安全狀態。

耐能表示，在本次專案合作下，強化了每日影像資料備份功能，讓資料備份排程可以自動進行；備份的資料可以儲存於指定伺服器，以中長期而言，可以做到妥善的場域影像保護儲存。