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西門子 EDA 工具再推新產品 強化 IC 端對端品質保證

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
西門子在EDA工具市場再度推出新產品，宣布發佈全新的Solido IP驗證套件（Solido IP Validation Suite）。路透資料照
西門子在EDA工具市場再度推出新產品，宣布發佈全新的Solido IP驗證套件（Solido IP Validation Suite）。路透資料照

西門子在EDA工具市場再度推出新產品，宣布發佈全新的Solido IP驗證套件（Solido IP Validation Suite），這是一套完善的自動化簽核解決方案，可為包括標準元件、記憶體和IP區塊在內的所有設計智慧財產權（IP）類型提供品質保證。

此全新驗證套件可對所有IP設計角度和格式提供完整的品質保證（QA）覆蓋率，以及「版本對版本」的IP鑑定，實現更可預測的全晶片IP整合週期，並加速上市時間。

IP的重複使用和模組化能夠帶來品質提升和省時兩大優勢，因此在下一代半導體中，對於現成的設計IP的整合需求不斷提升。為了確保矽晶的成功，所有IP的正確性和一致性都必須在設計流程初期完成驗證；如果在設計週期後期發現問題，可能會導致代價高昂的下線改版或矽晶的重新設計。

設計IP需要由多種設計觀點來組成，像是邏輯、物理、電氣、計時和功耗分析環境等，然而要在所有這些設計角度還有介面格式中對IP進行徹底的驗證是非常耗時的，通常會導致生產計畫嚴重落後。

西門子的Solido IP驗證套件可為生產和整合團隊提供自動化、完善和可客製化的IP驗證功能，進而有助於將計畫進度落後的情形減至最少。本套件包括西門子的Solido Crosscheck軟體和Solido IPdelta軟體，兩者都針對所有類型的設計和基礎 IP 提供了一套完善的 IP QA 檢查功能，並在簡化的解決方案中，整合了 in-view、cross-view 和「版本對版本」QA檢查。

西門子

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