力積電面臨中國競爭壓力 法人估今年仍有望轉虧為盈

力積電（6770）在市場需求恢復較預期慢，雖記憶體訂單回溫，但邏輯需求還是不佳，中國競爭激烈，平均出貨單價（ASP）仍有壓力中，法人預估，上半年營運恐軀不小壓力，但全年仍有望轉虧為盈，每股獲利（EPS）約0.25元。

力積電21日召開股東會，順利通過所有議案，目前終端市場需求不如預期，特別是中國市場銷售疲弱，庫存調整時間較預期長，影響客戶拉貨信心，加上中國大幅擴充成熟製程產能，成熟製程晶圓代工ASP持續有壓，直到農曆年後才有止穩跡象，不過目前僅記憶體代工價有回升。

法人機構表示，展望第2季，營運受地震影響是最大，0403花蓮強震，公司廠務設施未受損，不管是供水、供電、特殊氣體、一般氣體與潔淨室的環境運作都維持良好，至於生產線的黃光機台與爐管區，因對震度較敏感，影響較大。雖在三天內復原率就達到80%以上、一周內恢復至95%，但還是有受地震影響的報廢晶片，估計影響第2季出貨5~8%，金額影響約在5億元內，保險理賠評估中，期望得到50-60%的理賠。

公司目前正在追趕出貨，降低地震造成出貨影響數，不過記憶體產能較滿難以補足先前報廢的產品，因產能利用率接近滿載，邏輯在產能利用率低的情況下，較有機會補足損失的部份。整體而言，第2季產能利用率會持續提升，對毛利率是有利，不過DDI、CMOS價格競爭仍強烈，ASP持續有壓，而DRAM價格有向上趨勢，但幅度及延續性仍待觀察下，預估第2季EPS約-0.03元。

展望今年營運，分析師指出，中國成熟製程產能大量開出，特別是顯示器驅動IC及影像感測1C等成熟半導體製程產能的擴充與競爭，將影響力積電獲利，所以力積電重心聚焦去中國化，耕耘如歐、美、日、韓客戶，且車用在中國以外的市場也有很多需求，且公司具備有邏輯和記憶體代工還有2.5D、3D封裝等特殊製程，可以和中國競爭對手形成差異化。

由於DRAM在去年基期較低，今年可望有明顯的價格拉升，其中，上半年記憶體價格提升中，預計全年記憶體代工產能利用率可望回到80~90%，儘管陸廠在成熟製程的低價競爭仍是營運的隱憂，但仍有利今年營運可望優於去年，預估今年EPS0.25元。