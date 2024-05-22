黃彥男：南北各設AI生態園區 數位經濟2年內產值破兆

新政府上台拚經濟，新任數發部長黃彥男首度接受中央社專訪，端出「政策3支箭」。看準台灣資通訊硬體優勢條件，將攜手國發會籌設AI生態園區，鎖定國際AI獨角獸、新創公司招商，打造軟硬體一條龍產業鏈，力拚數位經濟產值2年內破新台幣1兆元目標。

從中研院學界轉戰政壇的黃彥男，21日一大早緊鑼密鼓安排內部會議討論，會議一結束，隨即接受中央社專訪，展現十足行動力。

他表示，數位發展部的定位為興利，必須站在協助產業發展的立場做事，全世界目光聚焦在數位經濟，台灣的機會當然也在人工智慧（AI）相關產業，因此他上任後首要工作是推動數位經濟發展。

黃彥男表示，數發部將提出政策「3支箭」，首先，政府要積極發展數位經濟產業，他日前已經與國發會主委劉鏡清交換意見，共同研商籌設AI生態園區，透過政策引導工具，吸引國內外AI新創公司進駐，創造數位經濟產業聚落，也包含國際招商，屬於促進投資重要一環。

他說明，AI生態園區計畫仍在初步討論階段，目前規劃北、南各設一座園區，至於要提出何種具體政策工具，須與國發會進一步討論，但這項計畫是數發部重點工作，將會在年底以前完成行動方案規劃。

另外，數發部也將鼓勵資安產業走向國際市場，黃彥男指出，台灣優勢在於軟硬體整合，將資安技術Know How結合硬體，創造「整套輸出」商業模式。

他舉例，資安功能搭配物聯網設備，可以形成具有資訊安全防護的雲端設備，讓使用者更加安心。

黃彥男進一步點到軟體服務業，他說，軟體服務業的發展也是相同邏輯，必須結合硬體與應用市場，才能創造出更大附加價值。

他強調，「軟體將來是everything」，若台灣可以發展整套解決方案，後續應用在農業、醫療、製造業等各產業場景，未來商機可期。

數發部盤點數位經濟產業，包括AI、資安、軟體業、電商、資服業等，目前合計產值約新台幣8000億元，黃彥男表示，2年內要拚衝破1兆元大關，「我個人是蠻樂觀」。

第2支箭為打詐工作，黃彥男指出，數發部規劃「打詐通報查詢網」，未來民眾只要收到有疑慮訊息，包括網址、簡訊與廣告內容，例如「一個名牌包包只賣你3000元」，當民眾無法判斷是否有詐，就可以將訊息貼到打詐通報查詢網查詢確認。

至於第3支箭為資安韌性，黃彥男表示，已經提出的資安法修法，授權數發部旗下資安署可以稽核政府各級單位、關鍵基礎設施等資安防護。

另外，必須提升備援意識，民生重要資料庫必須上到雲端，並強化加密技術，未來數發部也將推動後量子密碼加密技術。

他期盼，持續推動零信任架構，透過導入多因子驗證機制，未來機關就算外洩帳號密碼，也能阻止駭客長驅直入內部網路。

近期美國要求短影音平台TikTok（抖音國際版）強制脫離中國母公司字節跳動，若不遵守就禁止TikTok在美國應用程式平台上架，黃彥男表示，台灣不會走在前面，但會密切關注美國後續發展，美國政府要求9個月內要母公司跟TikTok斷開連結，他直言「很希望這件事發生」，台灣可以順勢連結美國版TikTok，台灣也不排除透過說明方式，讓民眾更加了解App來源。