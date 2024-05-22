新一波AI PC競賽來了 CPU一哥下季推新品

新一波AI PC競賽來了，攸關算力的處理器方面，高通目前引領風騷，強調其驍龍X系列是當前驅動配備Copilot+的新一代Windows PC獨家平台。PC處理器巨人英特爾不甘示弱，宣布第3季推出超過100 TOPS平台算力的新產品，順勢點燃x86架構與安謀（Arm）架構AI PC處理器戰火。

高通表示，微軟與全球OEM廠商宣布推出搭載驍龍X Elite與驍龍 X Plus的 PC，是當前唯一能將Copilot+體驗帶到日常生活中的裝置。以具備領先AI技術、效能與功效的平台，Copilot+將革新使用者與PC的互動方式。高通與微軟共同攜手將智慧運算提升至全新水準，徹底改變PC的使用體驗。

不讓高通專美於前，英特爾繼Core Ultra處理器之後，昨（21）日宣布Lunar Lake處理器將於第3季上市，支援20多家OEM業者推出的80多款全新筆電設計，為Copilot+ PC實現全球性的AI性能。Lunar Lake的加入，可望使英特爾今年出貨超過4,000萬顆AI PC處理器。

英特爾強調，Lunar Lake的AI效能是前代處理器的三倍以上。且新一代處理器的NPU效能超過40 TOPS，為即將上市的Copilot+體驗提供算力支援。