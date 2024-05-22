AI PC大戰…安謀處理器抬頭 不再是英特爾獨大

微軟與英特爾一直都被視為是Wintel聯盟的親密戰友，隨著微軟Copilot+ PC 20日初登場，首波產品居然是內建高通以安謀（Arm）架構設計的驍龍 X系列處理器，讓外界見識到高通從手機跨入PC領域，在蹲了幾年練功之後，在AI PC時代，似乎終於要迎來一波安謀架構處理器的新高峰。

業界密切關注這波PC產業典範從Wintel（Windows+Intel）轉向WoA（Windows on Arm）的影響，並點名高通、輝達、聯發科（2454）等都會是WoA世代的受惠廠商。隨著AI PC搭載的處理器更多元化，也會帶來更多商機，品牌廠測試市場喜好，新機種不斷開出，同步帶旺仁寶（2324）、廣達（2382）、緯創（3231）及英業達（2356）等筆電代工廠，一同大啖AI PC訂單。

業界人士指出，微軟宣示要透過AI時代的Windows，重新與Mac作業系統展開真正的競爭，對自家產品非常有信心，隨著微軟大動作號召，吸引市場目光，品牌廠可望全力衝刺，加碼AI PC訂單備貨需求，代工廠將共享商機。

業界分析，今年可謂是AI PC元年，市場氛圍似乎也有那麼一絲不同。微軟一向在PC作業系統市場「喊水會結凍」，Copilot+PC是帶有NPU的Windows PC新名詞，也是新標準。根據微軟定義，裝置需達到40+TOPS（每秒兆次操作）水準，且全天候電池續航，並可存取最先進的AI模型。

而微軟及PC品牌商首波推出的Copilot+PC，全部搭載高通驍龍X系列平台，該晶片內建整合性NPU，提供每秒45兆次的運算力，超越現有市面上所有x86架構處理器。

儘管英特爾的Lunar Lake處理器也將於第3季上場，顯然並不會把AI PC市場拱手讓人，而且大舉進攻，標榜將支援20多家OEM業者推出的80多款全新筆電設計，可預期屆時仍會打造出處理器巨人該有的新品上市氣勢，不過讓新進廠商高通的處理器搶先亮相，且攜手微軟，仍是不能輕忽的訊號。

現在論斷AI PC的處理器市場會不會大幅洗牌，可能還言之過早，畢竟英特爾與超微在PC市場發展多年的根基深厚，不會原地踏步等對手追上，但高通或甚至聯發科等新的挑戰者，也都不是省油的燈，輕敵乃是兵家大忌，尤其在產品跨入新的時代賽道之際，彎道超車並非全然不可能的事。



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