三星總動員…搶AI晶片代工 黃仁勳：持續仰賴台灣

三星傳出內部大動員，要搶下台積電（2330）手中的輝達（NVIDIA）AI晶片代工訂單之際，輝達執行長黃仁勳21日重申，台灣處於全球技術供應鏈中心，「輝達需要台灣，會持續仰賴台灣科技業」。

業界解讀，黃仁勳此言，意味輝達與台灣之間的關係牢不可破，台積電是輝達「最重要晶圓代工夥伴」的地位，不會改變。

黃仁勳21日出席戴爾在拉斯維加斯舉行的戴爾科技全球大會（Dell Technologies World conference），為戴爾新AI PC產品站台，並扮演戴爾的最佳銷售員，高喊：「我們希望把這種生成式人工智慧（AI）效能帶給世上每一家公司」。

黃仁勳在場邊接受彭博資訊採訪時，被問到美中競爭與兩岸緊張之際，輝達卻仍依賴台積電的問題時，表示「如果沒有台灣，我們很難服務客戶，所以科技業非常仰賴台灣，也會繼續依賴一段時間」。

他說，台灣處於全球技術供應鏈中心，輝達需要台灣，也會持續仰賴台灣科技業。

黃仁勳6月初將來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），並於6月2日晚間開講，講題為「開啟產業革命的全新時代」。

此外，輝達也會在東海大學舉辦「Watch party」活動，一般預料，黃仁勳此次台灣行，勢必也會拜會台積電高層，凸顯雙方的好關係。