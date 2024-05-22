三星總動員搶3奈米大單 尼莫戰略挑戰台積獨霸局面

台積電（2330）獨拿輝達（NVIDIA）AI晶片代工訂單，三星眼紅。外媒報導，三星內部正規劃大動員，並啟動內部代號「「Nemo（尼莫）」的戰略，全力爭取輝達3奈米製程晶片代工訂單，意圖打破台積電獨霸輝達AI晶片代工的現況。

台積電向來不評論客戶與競爭對手。業界人士分析，長期以來，輝達與台積電都保持緊密的合作關係，但其他競爭者想分杯羹的企圖心也從來沒斷過，三星每推出一個世代新製程，就都會以台積電為主要假想敵，並釋出要搶單台積電的訊息，但實際上能真的成真的案例幾乎是零。

三星企圖分食輝達AI晶片代工單

三星近期又捲土重來，要在3奈米晶圓代工搶單台積。外媒Wccftech引述韓媒報導內容，提到三星晶圓代工部門今年的首要任務，就是獲得來自於輝達的晶片訂單。而長期以來，輝達大多使用台積電的先進製程節點來生產其各系列產品。

另一方面，三星21日意外宣布將原半導體部門主管慶桂顯撤換掉，改由副會長全永鉉（Jun Young-hyun）領導涵蓋記憶體晶片、系統晶片及晶圓代工事業的裝置解決方案部門，希望他引領克服當前的「半導體危機」。慶桂顯將負責領導三星先進技術研究院（SAIT）、及未來事業團隊。

三星的晶圓代工部門意識到台積電在業界的領先地位，並希望重新贏得輝達青睞，成為其主要客戶。所以三星正在盡一切努力，確保其使用環繞式閘極（GAA）架構的第二代3奈米製程節點能勝任並滿足輝達的要求。

報導指出，為達成使命，三星內部已訂一個代號為「Nemo」的戰略，該名稱指的是輝達，而該公司各部門也都致力於能爭取到這家晶片公司的訂單。

根據Wccftech陳述，輝達最近一次使用三星晶圓代工的服務，是為了其GeForce RTX 30 Ampere GPU，這些GPU 是為遊戲市場所設計。只是，Ampere的下一代產品，也就是Ada Lovelace GeForce RTX 40，就轉向投入台積電的懷抱，使用其5奈米製程來生產。



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