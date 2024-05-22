金仁寶集團海外布局 加碼投資泰國

金仁寶集團旗下醫療事業橫跨細胞治療、尖端醫療器材等領域，隨著旗下金寶（2312）在泰國布局多年，擁龐大資源支持，加上當地醫療法規相對寬鬆，今年金仁寶集團旗下包括瑞寶生醫等醫療事業，將加大泰國市場投資力道，衝刺海外醫療布局。

仁寶（2324）積極投入智慧醫療，已轉投資超過十家生醫相關公司，集團接單客戶拓展至東南亞、中東、拉丁美洲、歐洲等地區。

仁寶轉投資的醫療事業，包括致力於癌症免疫細胞與幹細胞再生醫學的瑞寶生醫，負責開發推動與歐美同步的各種細胞培養和基因工程技術的承寶生技，致力於iPS細胞（iPSC）開發的瑞河再生醫學，以及開發腦波輔助診斷醫療服務的宏智生醫。

在尖端醫材方面，也轉投資開發手持超音波的奔騰生醫、血糖機的勤立生醫。目前仁寶持股100%的醫療子公司有醫療物聯網公司神寶醫資，營運管理動物醫院的宇核生醫等。

瑞寶生醫總經理林彥良昨（21）日表示，5月前往馬來西亞參加當地生技醫療展，成果豐碩，代工業務也在當地市場取得不錯成績，除馬來西亞外，由於集團在泰國有很多資源，今年將加大在泰國、越南等地的投資力道，積極布局東南亞市場。

林彥良表示，瑞寶耕耘細胞領域八年，將陸續收割成果，成為醫療領域與電子產業成功結合的案例，今年營收將較去年成長雙位數百分比，最快明年有機會轉虧為盈。