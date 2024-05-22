金仁寶搶進醫療 再下一城

金仁寶集團醫療布局再下一城，旗下仁寶（2324）、金寶（2312）等五家公司昨（21）日與台中榮民總醫院共同簽署合作備忘錄，未來將就AI智慧醫療等八大領域展開合作。金仁寶集團董事長許勝雄形容與台中榮總合作「如入寶山」，集團要戴著鋼盔搶灘，衝刺醫療領域動能。

金仁寶集團衝刺醫療布局

許勝雄代表集團旗下仁寶、金寶、瑞寶生醫、承寶生技及瑞河再生醫學等五家公司，與台中榮總院長陳適安共同宣示啟動合作。未來雙方將合作發展遠距醫療、遠距病患監護、智慧手術室、智慧戰情中心、AI智慧醫療、精準醫療、再生醫療與尖端醫療器材等領域。

其中，瑞寶生醫致力發展癌症免疫細胞療法與幹細胞再生醫學，承寶生技致力開發和推動與歐美同步的各種細胞培養與基因工程技術，瑞河再生醫學致力於iPS細胞（iPSC）的開發，三家公司均為金仁寶集團旗下負責細胞治療相關企業。

許勝雄表示，創新是電子業的生命，也是基因的一部分，金仁寶成立50年、仁寶成立40年，均著墨電子資通訊產品，在造福人類身心健康方面希望提供更直接的貢獻。金仁寶集團這幾年進入智慧醫療、精準醫療、遠距醫療、再生醫療與幹細胞運作等領域，初期場域不多，要與醫療體系結合，才能讓產品商品化，嘉惠更多人。

許勝雄認為，近來醫療體系、技術及觀念大幅改變，穩健的醫療體系與創新電子資訊系統結合，「現在是最好的時機」，仁寶醫療體系研發的數位產品，未來與台中榮總交流，做突破性創新，對人類生活健康有所貢獻。

許勝雄說，同仁入寶山不要空手而返，要產生相對應的效益，榮總有很多值得合作的項目與技術，未來只要榮總有想法，「我們就要戴著鋼盔來搶灘」。

金仁寶集團近年來積極布局生技醫療、高階醫療器材，旗下及轉投資關聯企業相繼投入智慧、精準、再生與尖端醫療等相關領域。但醫療相關產品認證時間長，場域有限，對營收比重不大，仁寶總經理翁宗斌去年底表示，目標三年內醫療事業占集團獲利比重達10%。