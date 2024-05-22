AI龍頭將公布財報 大摩按讚14家台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）將於22日美股盤後公布上季財報並釋出營運展望，外資摩根士丹利（大摩）證券釋出最新觀點認為，自4月中旬以來，AI公司的基本面看起來優於前一季，但股價可能已提前反映。

對於整體供應鏈，在台廠部分，大摩按讚14家業者，分別為：台積電（2330）、京元電子（2449）、信驊（5274）、緯創（3231）、鴻海（2317）、技嘉（2376）、廣達（2382）、華碩（2357）、緯穎（6669）、台達電（2308）、金像電（2368）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、致茂（2360）。

負責輝達的大摩分析師摩爾（Joe Moore）指出，除了傳統超大規模客戶外，需求似乎比整個供應鏈更強勁，特別是來自特斯拉等客戶。他預估，輝達本季營收為240億美元、第3季營收為260億美元，雖然接近輝達官方與同業預估，但低於投資客戶端（「買方」）預估的260億美元，以及270億美元至280億美元。

摩爾認為，雖然市場對輝達財報預期充滿熱情，但股價似已領先反映。不過，在半導體市場中，沒有比AI趨勢更能吸引半導體投資者的想像力，因此，他對輝達維持「優於大盤」評等，並認為投資者應該維持AI部位。

大摩在報告中指出，即使股價已漲，大摩看多AI股票長期基本面的立場仍不變。AI股票的獲利韌性高於美國經濟，因為即使美國經濟成長動能放慢，企業仍必須投資AI，否則會落後。目前離泡沫破滅還早，但股價不可能一路向上。漲高拉回是正常現象，投資人可趁拉回時建立部位。

報告指出，台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，仍是輝達第3季AI繪圖處理器（GPU）出貨量的瓶頸。

AI 輝達

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