FOPLP開始受青睞 東捷、友威科咬設備大餅

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

面板級扇出型封裝（FOPLP）開始受青睞，市場開始針對相關設備供應鏈「挖寶」，放眼目前上市櫃公司當中，東捷（8064）、友威科（3580）相繼推出對應面板級扇出型封裝的機台，並陸續有出貨實績，有望成為當紅炸子雞。

東捷是群創（3481）長期設備合作夥伴，因應大客戶轉型，東捷在半導體先進封裝領域，推出一系列解決方案，包括開發重佈線雷射線路修補設備，並搭載自動光學量測，以快速自動化且精準量測，修復RDL金屬極光阻線路；而所研發的玻璃載板雷射切割設備，搭載改質及熱裂的雙雷射軸架構，可將玻璃載板裁切成所需尺寸及形狀，以適應面板級扇出型封裝製程需要。

友威科在面板級扇出型封裝設備已有出貨實績，打入歐系車用晶片大廠與國內面板大廠供應鏈，獲得客戶好評，尤其歐系客戶有新產品線規劃，預料有助擴大友威科接單。

半導體 極光 面板

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