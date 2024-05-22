微軟推最強AI PC 採用高通的安謀架構處理器

微軟20日推出新世代AI PC，內建更強大的AI助理Copilot及全新功能，並設立新一代AI PC架構新標準「Copilot+PC」，首發產品清一色都搭載高通以安謀（Arm）架構設計的「驍龍X Elite」處理器，打造「地表最強AI PC」，並將宏碁（2353）、華碩（2357）等品牌廠列為首波合作夥伴。

相關新品AI功能更強大，產品單價（ASP）也順勢拉高，微軟此舉不僅助攻台灣雙A搶攻新一波AI PC商機，更打破過往重大軟體平台都以支援英特爾、超微（AMD）兩大CPU廠為主軸的慣例，改從安謀架構CPU著手。

業界形容，這意味PC產業典範轉移，正逐步從Wintel（Windows+Intel）轉向WoA（Windows on Arm），安謀架構在筆電CPU勢力正快速崛起，高通、輝達、聯發科（2454）等都將是新一波受關注廠商，並帶旺宏碁、華碩等品牌廠，也讓消費者有更多選擇。

此次高通CPU主打專為AI應用設計的神經處理單元（NPE）達45 TOPS（每秒兆次操作），力壓市面現有x86架構CPU，堪稱當下「地表最強AI PC」，比目前橫掃安謀架構CPU筆電市場、搭載M3晶片的蘋果最新頂規MacBook還強大，不僅速度快58%，電池續航力也拉長，且支援微軟的AI聊天機器人Copilot。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）直言：「我們現在要讓Windows與Mac能真正競爭。」微軟預期，明年AI PC市場百花齊放，銷量將達5,000萬台，能直接在PC執行更快的AI助理，正是「最吸引人的換機理由」。

微軟專為生成式AI設計的全新Windows PC 「Copilot+PC」是帶有NPU的Windows PC新名詞也是新標準。根據微軟定義，裝置需達到40 TOPS以上水準，且全天候電池續航，並可以存取最先進AI模型。

這些PC不需連上雲端，就能執行翻譯音訊、建議回信內容、建議調整設定等AI任務，還能告知用戶螢幕顯示的內容。微軟自家Copilot+PC售價1,000美元起跳，20日起接受預購，相關裝置6月18日出貨。

除了微軟自家Surface系列電腦採用Copilot+PC標準，聯想、戴爾、惠普（8424）、宏碁、華碩、三星等也推出搭載高通處理器、符合Copilot+PC標準的新款AI PC。

宏碁隨後即宣布發表旗下首款Copilot+ PC「Swift 14」 AI筆電，攜手微軟與高通共創全新AI時代，一同於Windows 11上打造嶄新的使用者體驗及AI功能。宏碁強調，新機能在裝置上實現AI功能。透過新升級的電腦智慧功能，亦能簡化日常工作，更有效處理繁雜事務。