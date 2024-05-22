微軟Copilot+PC 劍指蘋果

微軟廿日推出新世代ＡＩ ＰＣ，內建更強大的ＡＩ助理Copilot及全新功能，並設立新一代ＡＩ ＰＣ架構新標準「Copilot+PC」，首發產品清一色都搭載高通以安謀（Arm）架構設計的「驍龍 X Elite」處理器，打造「地表最強ＡＩ ＰＣ」，並將宏碁、華碩等品牌廠列為首波合作夥伴。

微軟執行長納德拉說，「我們現在要讓Windows與Mac能夠真正地競爭。」微軟預期，明年ＡＩ ＰＣ市場百花齊放，銷量將達五千萬台，能直接在ＰＣ執行更快的ＡＩ助理，正是「最吸引人的換機理由」。

微軟專為生成式ＡＩ設計的全新Windows PC—Copilot+PC是帶有NPU的Windows PC新名詞也是新標準。根據微軟定義，裝置需達到40 TOPS（每秒兆次操作）以上水準，且全天候電池續航，並且可以存取最先進的ＡＩ模型。

這些ＰＣ不需連上雲端，就能執行翻譯音訊、建議回信內容、建議調整設定等ＡＩ任務，還能告知用戶螢幕顯示的內容。微軟自家Copilot+PC售價一千美元起跳，廿日起接受預購，相關裝置六月十八日出貨。

由於相關產品ＡＩ功能更強大，產品單價也順勢拉高，微軟此舉不僅助攻台灣雙Ａ搶攻新一波ＡＩ ＰＣ商機，更打破過往其重大軟體平台都以支援英特爾、超微（ＡＭＤ）兩大ＣＰＵ廠為主軸的慣例，破天荒從安謀架構ＣＰＵ著手。業界形容，這意味ＰＣ產業典範轉移，正逐步從Wintel（Windows+Intel）轉向WoA（Windows on Arm）。

這次高通的ＣＰＵ主打專為ＡＩ應用而設計的神經處理單元（ＮＰＥ）達45 TOPS，力壓市面上現有x86架構ＣＰＵ，堪稱當下「地表最強ＡＩ ＰＣ」，比目前橫掃安謀架構ＣＰＵ筆電市場、搭載Ｍ３晶片的蘋果最新頂規MacBook還強大，不僅速度快上百分之五十八，電池續航力也拉長，且支援微軟的ＡＩ聊天機器人Copilot。

除了微軟自家Surface系列電腦將採用Copilot+PC標準外，品牌大廠聯想、戴爾、惠普、宏碁、華碩、三星等也推出搭載高通處理器、符合Copilot+PC標準的新款ＡＩ ＰＣ。

宏碁隨後即宣布發表旗下首款Copilot+ PC「Swift 14」 ＡＩ筆電，攜手微軟與高通共創全新ＡＩ時代，一同於Windows 11上打造嶄新的使用者體驗及ＡＩ功能。宏碁強調，新機能在裝置上實現ＡＩ功能。透過新升級的電腦智慧功能，亦能簡化日常工作，更有效地處理繁雜事務。

戴爾也發表新款ＡＩ ＰＣ。戴爾執行長戴爾強調，這些ＡＩ ＰＣ將在今年大量交付，明年將成為標準配備，ＡＩ優化的ＰＣ一開始會是更先進產品，但將「很快進入主流」，「我們的所有新ＰＣ，都將是ＡＩ ＰＣ」。