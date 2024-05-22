數發部長黃彥男專訪／科技人翻轉公部門

數位發展部長黃彥男是新內閣亮點之一，他在資安領域耕耘數十年，具備相當豐厚的學術底蘊，身為科技人的他，要將AI帶進公部門，催速政府、民間數位轉型。

黃彥男接受媒體專訪時，他拿出事先準備好的參考資料，幕僚說，這是他親自一個字一個字打出來，足見他親力親為的風格，對於接受專訪做足功課，也顯現出他接下數發部長，已經做好萬全準備。

黃彥男曾在許多著名國際機構中擔任研究員，包含美國貝爾實驗室（AT&T Bell Labs），在美國待了數十年後，他因為放不下故鄉這片土地，毅然決然回到台灣從事研究，如今有機會成為部長，為國家做事，他更期盼能在任內為台灣的數位經濟打下厚實基礎。

「親友得知我接下數發部長，都說我相當勇敢！」黃彥男說，他對台灣這片土地有使命感，期盼能貢獻一份心力，才會願意接下這份重責大任。

數發部身為新成立的部會，樹大招風，自然是外界關注焦點，黃彥男所面臨的挑戰不小，但他已經準備好，要將科技人的思維導入公部門，讓AI注入公部門、成為公務員的DNA。

黃彥男說，這幾年台灣數位經濟出現很多困境，像是數位發展過程中，詐騙已經先出現，導致治安也跟著不好，身為科技人，面對問題，直覺就是透過科技直球對決，政府要打詐防詐，也應該善用AI技術。

面對未來立法院朝小野大的特殊生態，黃彥男相信，只要是對人民有好處，相信立法院都能不分黨派支持、理性討論。