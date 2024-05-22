數發部長黃彥男專訪／要打造台版AI矽谷 攜手國發會設置生態園區

新任數位發展部長黃彥男昨（21）日接受本報專訪，未來將射三箭，包括數位經濟發展、強化數位韌性及打詐。最大亮點是將與國發會合作設置AI生態園區，扶植AI新創、吸引投資，打造「台版AI矽谷」，初估國發基金至少投資上百億元，數發部盼在三個月內提出計畫。

520新舊內閣交接後，黃彥男接棒數發部長，對於業務藍圖已有明確擘劃，在即將射出的三支箭中，包含一箭興利、兩箭防弊。興利方面是要大力支持數位經濟產業發展，目標兩年內、意即2026年茁壯為兆元產業。

防弊方面，則包含資安風險、打詐兩大塊。黃彥男表示，應對資安攻擊，必須強化我國通訊系統的數位韌性，避免未來網路攻擊和天災人禍造成大規模通訊的中斷；至於在打詐方面，將爭取更多研發及執行經費，並設立「打詐通報查詢網」，用AI對抗AI假訊息，加強民眾對詐騙訊息的認知。以下為黃彥男專訪紀要。

問：如何推動數位經濟發展？

答：AI產業發展相當蓬勃，台灣應該積極掌握這一波機會，站穩腳步，台灣一直以來的產業經濟發展策略，大多圍繞在傳統製造業，也偏向硬體多一些，但在軟體、應用方面的投入就相對不足，未來數發部的重責大任將是協助產業數位轉型，其中就包括AI相關產業發展。

對於如何扶植相關產業，數發部已與國發會有過討論，並已達成初步共識，未來將會設置AI生態園區，打造「台版AI矽谷」，形成聚落，鼓勵台灣AI產業發展，並扶植、補助AI新創，甚至要吸引國外企業來台投資，或是設置基地，並引進相關人才。

目前規劃的初步雛形，將結合民間資金與國發基金，並由數發部出技術，國發基金出錢，至少投入上百億以上資金，兩個部會將共同努力，打造一個完整的AI生態系。

問：AI生態園區會落腳何處？有何目標？

答：目前都只是初步架構，這也是接任部長後，要積極推動的工作任務之一，目標是希望能在三個月內提出相關計畫，名稱尚未定案，可能是AI推動計畫、台版AI矽谷或AI矽谷計畫等。

至於落腳地點，目前尚未確定，不過一定會在交通區位方便之處，例如鄰近高鐵站等，未來希望透過政府、民間合作，讓台灣在AI相關產業能有突飛猛進的進展。

問：是否評估過相關效益？

答：目前台灣科技產業在硬體方面，例如半導體晶片等，都在國際上極具競爭力，具有相當高的水準，對比下來，在軟體上確實偏弱，若能將AI這一塊與台灣硬體垂直整合，就能讓台灣的數位經濟可以繼續邁進，且若再把軟體跟服務串連起來，能夠應用的層面就相當廣泛，包括：農業、醫療、文化及科技等，都有機會受惠。

再者，資安產業也是其中相當重要的一環，未來數發部也會投入更多資源，補助輔導這些產業。

看數位經濟產業 像高速公路

問：如何定位數發部？

答：談到數位發展部，外界都重視「數位」，但其實重要的部分是「發展」，如果只單純提到數位，外界就會認為，是不是著重在管理，但如今已經進入數位經濟時代，必須從傳統的製造業轉型，未來趨勢一定是數位經濟，因此數位發展部的重點反而應該著重在「發展」。

如果用一個比喻，數位經濟產業像是一條高速公路，數發部的任務就是需要負責統籌相關部會來設計、建造及管理，而這條道路上可能有人違規，就必須設計規範來管理，這條高速公路才能走得順暢。

另外，這條數位高速公路上，必須具有高度資安及韌性，並可提供政府各單位數位轉型所需要的技術及工具，讓所有產業容易使用且可信任，朝向發展全新的數位經濟產業。

問：對於扶植數位經濟產業，有何目標？

答：在產業方面，目前推算我國數位經濟產業約有8,000億產值，包括資訊服務業、電商網路平台業、AI、第三方支付等，期待未來兩年內能讓我國數位經濟產業成長為兆元產業。如今各界對於AI產業普遍看好，未來期待能有爆發性成長。在打造這條數位經濟高速公路時，也必須讓大家了解，數發部的責任是訂定規定，並非監管。

另外，也會加速政府數位轉型，將培養公務員具備AI技能，未來期許每一位公務員都必須學習如何運用AI，並且導入AI和數位簽章工具，並建立T-Road資料安全通道，全面推動無紙化，提升政府行政效率。

培育資安菁英 兩年要達千人

問：是否已盤點優先法案？

答：打詐四法、資安法都是優先法案，這也是新內閣上任後重點工作之一。

除修法外，數發部還有一個重大任務，就是培育國家資安人才，資安受到重視，不論是在數位經濟、數位韌性、打詐方方面面都會需要資安，而目前資安人才遠遠不足，因此數發部底下的資安院，也將肩負起重責大任，為台灣培育更多資安人才，預計二年要培養上千名政府資安人才。

再來就是打詐工作，政府要積極推動「打詐通報查詢網」，目前雖已有165專線，但這是民眾遇到詐騙通報的專線，未來會利用AI技術建置一個專門網站，利用AI技術來辨識詐騙行為，甚至也讓民眾可以上網查詢最新詐騙手法，三個月內會盡快上線。

除了法制面，在預算方面，數發部計畫大減出國經費，約砍兩成左右，希望能夠將資源挪到產業發展，未來也希望爭取更多預算，投入數位經濟產業相關計畫。

問：如何看待媒體議價議題？

答：就我所知，媒體議價相關議題一直有在討論，先前也有部分學者來找我，就目前所掌握到的訊息，對於媒體議價，外界目前有兩大方向，一個是著作鄰接權，第二就是制定媒體議價專法，不過我國到底要怎麼走，仍需要更多討論。

未來數發部也會參考國際間作法，但就目前看來，除了數位平台有用到媒體素材外，連生成式AI也都有，這部分仍須全盤考慮。如果問我的想法，我認同要尊重著作權。