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美NHTSA法規助攻！仁寶車電推「AI 感知方案」有望搶單

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

隨著美國汽車安全監管機構（NHTSA）近日正式宣布「聯邦機動車輛安全標準」，也象徵全美當地所有品牌的市售新乘用車、輕型卡車於2029年9月前，都必須搭載「行人自動緊急制動（PAEB）系統，才能開上路。仁寶（2324）21日宣布，旗下汽車電子業務部門（AEP）成功將AI技術導入應用、開發出「AI感知解決方案」。

仁寶指出，目前安裝在輕型車輛上的自動緊急制動（AEB）系統使用雷達或雷達和RGB攝像頭的組合。為了提高新PAEB法規要求的速度、照明條件和假陽性測試的安全性，汽車製造商應採用新的感測器配置或先進的感知技術，以提高夜間和弱光條件下的性能。

仁寶透露，團體為了減少交通事故並遵守新的PAEB法規，旗下AEP 業務部門開發了一種AI感知解決方案，即OAD（物體、動作和距離）檢測技術。該技術可以利用RGB和熱圖像來識別弱勢道路消費者（VRU）的類別、邊界框、動作和距離。

具體來說，OAD可以檢測VRU的動作，例如切入、交叉和超車，以保持安全行駛速度（即「2 秒規則」），並確實地估計出VRU在車輛前方的實際距離。仁寶旗下汽車電子業務部門（AEP）也直言，這項OAD技術將可以為這次發布的修訂版新PAEB法規，帶來實際的貢獻。

根據美國國家公路運輸安全管理局（NHTSA）公布數據顯示，若未來市售的所有新車，都強制搭載這套AEB系統，屆時每年至少將挽救360條人命、防止2.4萬人因車禍意外中受傷 。對此，仁寶旗下汽車電子業務部門（AEP）除再次進行安全測試，也試著將其與現有AEB系統的「AI軟體OAD」整合。若成功將可助業者滿足PAEB規範、入手滿滿訂單。

AI 仁寶 電子業

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