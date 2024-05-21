聯寶完成董監改選 譚明珠續任董事長

磁性元件大七聯寶（6821)今日舉行2024年股東常會，順利完成董監改選，現任董事長譚明珠獲新任董事推選續任董事長。股東常會也通過2023年盈餘分配案，決議配發每股1.56元現金股利，現金股利配發率達92％，以今日月21日收盤價39元計算，現金殖利率達4％。

此次股東會董事會全面改選董事(含獨立董事)，選出董事四席及獨立董事三席，新當選董事包括譚明珠、譚偉傑、彭嘉明、王年清、獨立董事包括許文昉、王志隆、官志亮，新任董事(含獨立董事)之任期三年，自2024年5月21日至2027年5月20日。

聯寶去年合併營收達5.54億元、營業利益達0.46億元、稅後純益0.50億元、每股純益1.69元，雖磁性元件業務受整體網通產業庫存調整影響備貨與新產品開發計劃，但聯寶於去年第2季起積極拓展無線充電新業務領域，不僅去年無線充電業務銷售破億元水準、並達1.17億元，占整體營收比重達21.14％，抵銷中和磁性元件業務衰退影響，並帶動去年年獲利仍繳出公發以來次高佳績。

聯寶指出，觀察今年網通產業景氣隨著庫存效應淡化，有望於下半年逐步回升，公司已陸續接到網通磁性元件急單需求，另亦積極拓展磁性元件相關新產品業務，以儲能磁性元件為主要布局；2024年前4月旗下應用於Wi-Fi 7領域的LAN類網路變壓器新品已小量出貨，依目前客戶訂單需求來看，有機會下半年逐步放量；故磁性元件訂單出貨呈現增溫態勢。

聯寶也看好無線充電產品的成長動能，憑藉聯寶於業界中最早於今年1月取得WPC Qi 2.0認證，在Qi 2.0產品布局最廣且手握美國、荷蘭、澳洲地區訂單實績，今年陸續透過知名國際重要展會、積極擴大無線充電OEM/ODM業務接單，帶動整體無線充電業務接單量能較去年同期明顯成長，看好Qi 2.0無線充電新產品訂單於第三季陸續正式出貨，助力未來銷售呈雙位數成長表現可期。

展望今年下半年，聯寶仍專注擴大磁性元件及無線充電兩大業務接單動能，持續深耕關鍵技術核心、供應鏈良好管理、以及深化客戶業務合作黏著度，隨著磁性元件、無線充電業務下半年出貨陸續放大，挹注未來整體營運表現，同時，因應國際淨零永續趨勢發展，聯寶於2023年起積極接軌國際ESG永續，預計今年將簽署科學基礎減量目標倡議(SBTi)承諾，設定減碳行動，並持續透過製程改善、能源轉換及循環經濟，落實減碳計畫，強化聯寶綠色影響力。