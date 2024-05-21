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金仁寶董座許勝雄揭發展「智慧醫療」最佳時機 看好商機再爆發

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金仁寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金仁寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影

金仁寶集團董事長許勝雄21日指出，自己從小就認為醫生是一個「望之彌高、仰之彌天」的存在，也讓自己開始對醫療工作產生憧憬。而集團近年瞄準智慧醫療領域，積極投入布局，並攜手國內多家醫院實際打造應用場域，不過我們的場域還不多，必須再跟更多的醫院進行合作，才能讓創新技術落實應用，並強調「現在正是最適合發展智慧醫療的時機」，看好未來商機爆發。

作為金仁寶集團重要掌舵者，董事長許勝雄21日帶領旗下三大智慧醫療子公司及其經營團隊（瑞寶生醫總經理林彥良、承寶生技副總經理黃國珍、瑞河再生醫學博士郭永斌）現身台中榮總簽署「合作備忘錄（MOU）」。許勝雄分享，榮總在精準醫療、智慧醫療有很高的著墨、透過院方所擁有井然有序、一條龍的醫療體系，以最精準的治療替病患解決問題，再加上擁有足夠的創新能力科技業大廠（金仁寶），預計未來市場發展將以飛速增長。

許勝雄坦言，金寶（2312）成立至今已走過50個年頭，我們在電子業一直都有不少的著墨，不過這幾年來自己的內心一直有個「聲音」、有個念頭總是揮之不去，就是想要實際的對「人」，實際產生更有價值的付出及貢獻，因此在這個念想的推動下，自己也毅然決然的率隊投入精準醫療等市場的布局，甚至啟動幹細胞研究。

許勝雄指出，集團過去數十年都以生產硬梆梆的金屬零件為主，因此在自己如今有餘力幫助別人的時候，才會特地瞄準「智慧醫療」來切入。而集團在醫療事業的布局，在代工廠當中也較為成熟，近年隨著毛利率大幅成長，目前已顯著優於PC。席捲而來的數位化浪潮，我們除已將各種應用技術實際導入，並在「智慧醫療、遠距醫療、精準醫療、及預防醫療」等收穫不錯的成績。

許勝雄指出，針對布局「智慧醫療」市場的關鍵，自己認為除了良好的醫術、精良的裝備外，要做好醫療事業，最必須的重點，其實是必須具備充足的「慈悲心」，他分享，自己曾經看過有一個小朋友，因為自身缺陷導致他會無法預期的頻繁發生缺氧，這種情況就不是「良好醫術、精良裝備」能夠解決的問題，直至「再生醫療幹細胞」的出現、才得以救她一命。

許勝雄表示，隨著全球數位化、智慧化趨勢日漸擴大，集團作為在地老牌電子業者，也希望能把應用場域的量再擴大，這對集團未來發展、市場運作，都是一個很正向的幫助，他坦言，自己認為過去想像不到的事物，如今都已經陸續出現了，而中榮再創新發展上，有極高的企圖心，預計帶給集團智慧醫療方面極佳的幫助。

許勝雄強調，目前我們不僅握有「良好醫術、精良裝備」同時還胸懷「慈悲心」，唯有三者兼具，才可以使人更加的放心，他強調，隨著與多家具有靈活思維的醫院合作，未能我們不只擁有很好的醫生，更重要的是我們也握有「充足」的醫生，再搭配上我們最先進的技術，才能讓就醫的民眾更加放心，展望未來、他認為隨著應用場域的增加，未來市場商機也將不斷放大。

金仁寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
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布局 許勝雄

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