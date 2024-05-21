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勤業眾信人力資本報告三大關鍵字：賦能、績效及自動化

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
Deloitte亞太區人力資本諮詢負責人顏蓉表示，由於生成式AI、虛擬實境等技術變革，傳統的工作模式和衡量方式已經無法適應這種變化。（路透）
Deloitte亞太區人力資本諮詢負責人顏蓉表示，由於生成式AI、虛擬實境等技術變革，傳統的工作模式和衡量方式已經無法適應這種變化。（路透）

勤業眾信管理顧問股份有限公司21日舉辦「Deloitte 2024 全球人力資本趨勢與多元共融」研討會，並發布最新出版的《Deloitte 2024全球人力資本趨勢》報告，報告指出三大關鍵字，分別是「賦能」、「績效」及「自動化」。

Deloitte亞太區人力資本諮詢負責人顏蓉表示，由於生成式AI、虛擬實境等技術變革，傳統的工作模式和衡量方式已經無法適應這種變化。組織必須重塑人力資源職能，從僵化的單一部門轉變為與整個企業和社會緊密結合的無邊界領域，並重視「人才永續性」。然而，要實現此目標，組織必須建立員工的信任、權衡透明度與隱私、培育員工的創造力和想像力、鼓勵多元微文化發展、為員工提供安全的探索空間，才能助企業適應瞬息萬變的工作環境。

勤業眾信管理顧問公司資深副總經理黃于峻指出，人才是企業成長與獲利的核心基石，而今年Deloitte人力資本趨勢報告中的三個關鍵字：「賦能」、「績效」、「自動化」，顯示企業應該透過流程、制度與數位工具的結合，培養人才梯隊，促進人員能力與整體績效。

勤業眾信永續轉型團隊專案協理莊于葶則表示，多元共融是企業人資落實組織ESG永續轉型的關鍵議題，建議企業必須優先釐清自身的多元共融成熟度並進行機會分析，擬定企業的多元共融發展策略與行動方案，並由提升高階團隊之包容性領導力著手，由上而下建構多元共融文化，透過定期編制並出版多元共融報告書等方式來持續追蹤執行成效，有效回應道瓊永續指數等國際永續評比題組，達成人才永續發展並落實企業ESG永續管理的目標。

ESG

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