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宏碁智新印度設立子公司 搶攻家電市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左三起宏碁智新董事長侯知遠、宏碁印度公司總經理Harish Kohli、宏碁智新總經理高國書舉辦新品發表會。宏碁／提供
左三起宏碁智新董事長侯知遠、宏碁印度公司總經理Harish Kohli、宏碁智新總經理高國書舉辦新品發表會。宏碁／提供

宏碁（2353）集團旗下宏碁智新積極拓展東南亞市場，旗下品牌Acerpure正式宣布開賣，並同時在印度成立第一家海外子公司Acerpure India；此外，更與印度製造商Dixon Technologies簽訂合作備忘錄，旗下一系列消費性電子產品將落實當地製造。宏碁智新看好印度市場，除了獨家於印度推出Acerpure TV電視，亦秉持「印度製造」推出更多的創新家電產品深耕當地，為印度家電品牌帶來全新標竿。

宏碁智新董事長侯知遠表示：「我們很高興Acerpure旗下多款熱門產品正式落地印度市場，並在印度成立第一家海外子公司，憑藉著產品的創新及看好當地市場的潛力，盼為印度市場帶來有別以往的品牌體驗。」

宏碁印度公司總經理Harish Kohli：「隨著Acerpure首次在印度亮相，其卓越產品線與印度製造計畫，相信能在蓬勃發展的印度市場帶來全新契機。」

Acerpure India推出一系列精心設計消費性電器產品，包括Acerpure TV 電視、Acerpure Cool 空氣清淨機、Acerpure Amrit 淨水器、Acerpure Cozy 空氣循環風扇、Acerpure Clean吸塵器等產品線，向消費者傳遞「舒適」和「感受」，皆體現Acerpure提升日常生活品質的初衷。

印度 宏碁 消費

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