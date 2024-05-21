微軟專家親授 商研院推出「職場Excel活用高手實務班」

商研院21日表示，為提升職場人士的工作效率與精準度，數位創新學院推出「職場Excel活用高手實務班」，由連續14屆獲得Microsoft MVP微軟全球最有價值專家親自授課，透過淺顯易懂的實例演練與逐步操作的說明，使學習者可充分運用Excel讓工作更簡單、快速，且更有效率，5月29日前完成報名享有優惠。

商研院指出，在職場中，不僅財務或會計人員需要處理數字與表格，幾乎每一位辦公室人員都會面臨這些挑戰。令人苦惱的問題其實可以藉助Excel輕鬆解決，讓您在短短2分鐘內生成報表，迅速向老闆回報營運狀況。

商研院強調，Excel如今已經不再是傳統的試算表，而是一個強大的商業數據分析工具，本課程將詳細介紹Excel的多種應用層面，且不需要深奧的統計理論和數學基礎。

商研院指出，「職場Excel活用高手實務班」課程目標，包括：1. 完全掌握四種資料型態，避免錯誤的發生。2. 確保建置資料的正確率達到100%。3. 有效率地使用Excel各項工具。4. 正確且快速地進行複雜的資料分析與統計報表。5. 學會各種圖表的使用時機，使數據更易解讀。6. 掌握函數的正確觀念，並能無礙地應用於報表的計算與分析中。

「職場Excel活用高手實務班」課程日期於6月6日至7日(周四和周五白天)，5月29日前報名可享優惠。詳細課程內容請參考課程網址：https://reurl.cc/VzzdoA，或致電洽詢：(02) 7707-4975，聯絡訓練總監傅小姐。