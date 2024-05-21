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宏達電在韓國舉辦大型示範活動 展示VIVE追蹤定位技術

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
宏達電。圖／聯合報系資料照片
宏達電。圖／聯合報系資料照片

智慧型手機與虛擬實境平台廠宏達電HTC（2498）與韓國電信龍頭SK Telecom旗下全球內容工作室TEAM Studio及韓國虛擬網紅產業協會（Korean Virtual Human Industry Association ; KOVHIA）共同合作在上周舉行「2024 AI & XR 媒體日」。本次盛會吸引許多韓國國內外的XR創新內容開發者、虛擬製作專家齊聚一堂，交流創新技術。活動中展示了VIVE領先業界的追蹤定位技術，涵蓋AI動作捕捉、基於位置的大場域XR實景娛樂應用，以及即時影像追蹤的虛擬拍攝解決方案。

2024 AI & XR Media Day盛大登場

「2024 AI & XR 媒體日」是HTC於今年度首次在韓國舉行的大型示範活動，以「跨越虛擬與現實界限，邁向未來」為主題。活動主題演講由SK Telecom旗下的全球內容工作室TEAM Studio率先登場，分享了整合尖端技術的虛擬工作室如何協助高品質XR內容創作。接下來，韓國虛擬網紅產業協會（KOVHIA）則分享了國內虛擬明星創作與KPOP文化結合的最新趨勢，展現了虛擬產業的革命性創新。

HTC則透過最新XR追蹤設備和技術在主題演講中於舞台上進行了現場即時演示。演示者穿戴了HTC消費型旗艦一體機VIVE XR Elite及最新推出的「VIVE自定位追蹤器」，透過全身精準追蹤，即時將實體動作投射在3D虛擬分身上，進行了一場舞蹈表演。同時，還演示了VR/XR軍事射擊訓練遊戲，多個參與者戴著VIVE XR Elite在同一空間進行訓練。

HTC韓國分公司業務總監Eric Baek表示：「我們很高興能夠與SKT TEAM Studio及韓國虛擬網紅產業協會合作，共同推動XR技術在不同領域中的潛力。透過此次活動，我們看到了虛擬網紅和KPOP文化的創新結合，以及HTC領先業界的追蹤定位技術在工業和軍事培訓領域的廣泛應用。我們希望未來能在娛樂產業中獲得更多啟發與創新成果」。

「VIVE自定位追蹤器」易於安裝且無需依賴外部基站，即可精準追蹤全身動作。這項技術的突破在遊戲、運動訓練、動作捕捉以及工業應用方面都能發揮強大功能。HTC展示證明現實生活中的動作可以輕鬆、真實地帶入虛擬和混合實境中，進一步提升了虛擬與現實之間互動的可能性，因此受到好評。

VIVE已成為博物館大場域沉浸擬真展演的首選品牌

同時，領先業界的VIVE大場域實景娛樂應用技術（Location-Based Entertainment ; LBE）也亮相，並進行現場演示。在VIVE LBE實景娛樂模式下，可依據需求為VR遊戲或情境訓練區域創建體驗追蹤地圖，追蹤區域最高可達約1,000平方公尺（33m x 30m）的寬闊空間，相當於四個相鄰的網球場面積。

基於此，非常適合應用於虛擬偶像、虛擬YouTuber等快速興起的娛樂領域，還可以應用於軍事、安全訓練等場地進行各種模擬訓練，以及教育和文化旅遊等領域。

最後，HTC VIVE 還介紹了「VIVE Business Plus」解決方案，該方案可以同時註冊和管理多個頭顯設備和追蹤器，協助大型展演活動快速管理數十台設備，極大地提高了管理效率和操作便捷性。

VIVE Mars CamTrack 虛擬拍片製作解決方案－輕鬆完成好萊塢大製作XR內容拍攝

會中另一個最受關注的是HTC與TEAM Studio合作展示的VIVE虛擬拍片製作解決方案－VIVE Mars CamTrack。透過VIVE Mars CamTrack 虛擬拍片製作解決方案，將攝影機與VIVE追蹤技術及VIVE定位設備相結合，達到強大的即時（Real-time）影像追蹤成效，因此能讓演員的演出自然地融入移動的影像空間中，實現大製作效果，為內容創作注入新的可能性。

HTC

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