微軟搬出「Copilot+PC」新標準 高通AI PC軍火賽搶頭香

微軟20日發表AI PC新品，以及因應新電腦的全新生成式人工智慧（AI）功能，因應此，微軟設立「Copilot+PC」新名詞、新標準，由於目前符合微軟新標準僅有高通Snapdragon X Elite處理器，搭載相關CPU的新世代AI PC預計將於6月開始出貨，等於高通搶下「頭香」，在新世代AI PC軍火賽中取得領先地位。

微軟專為生成式AI設計的全新Windows PC—Copilot+ PC是帶有NPU 的Windows PC新稱號。根據微軟定義，Copilot+ PC至少需要16GB記憶體、256GB SSD同時整合NPU，達到40 TOPS以上、可存取最先進AI模型、具備全天電池續航力。

微軟透過將其AI助手Copilot全面融入Windows作業系統，企圖打造全新世代AI PC，如其中一項AI功能為「回憶」(Recall)，該功能可幫助使用者找到自己在電腦上看到的文件和其他數據，即便只是網路瀏覽器中打開的一個標籤。

由於現階段僅搭載高通Snapdragon X Elite處理器的AI PC達到微軟Copilot+ PC標準，而微軟一連串新的AI功能短期也僅支援相關產品。

為了拿下新世代AI PC紅利，以及讓旗下產品第一時間能支援微軟AI新功能，宏碁（2353）、華碩（2357）、戴爾、惠普、聯想等一線PC品牌大廠全數推出搭載高通新處理器的AI PC，預計於6月開始出貨。

不過，微軟也表示稍晚新PC方案將得到英特爾、超微的支援，英特爾也在今日宣布，將於第3季起推出代號Lunar Lake的最新客戶端處理器，且獲20多家OEM支持推出的80多款全新筆記型電腦設計，為Copilot+ PC實現全球性的AI性能 。