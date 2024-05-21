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Ansys年度大會第3季盛大舉行 徵文大賽同步開跑

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

工程模擬軟體大廠Ansys宣布，2024 Ansys Simulation World盛大開跑，今年更有精彩徵文大賽吸引來自各方產業專家及學者投入交流，共創技術高峰。Ansys表示，活動將於今年8月6號盛大舉行，活動將匯聚來自各個領域的專家學者，共同探討模擬技術在工程領域的創新應用。

Ansys指出， 一直以來都在推動人類進步的創新，而今年的Simulation World更是集結了最前沿的技術與最具前瞻性的主題。從AI革新半導體技術布局到光電通訊挑戰與解方，從電動載具跨域大未來到電力電子與能源新風潮，各領域的專家將分享他們的研究成果和最新的技術發展趨勢，為參與者帶來前所未有的啟發和交流。

除了專家的演講之外，今年Ansys更在Simulation World年度大會前，擴大舉辦「徵文大賽Call For Presentations」，邀請學術界及企業界的專家，分享利用Ansys模擬技術的新技術開發及問題解決的應用經驗。透過此平台，匯集科技界的新秀及資深專家，展現才華和創意。入選者將透過大會中的徵文大賽展示區，與產業重要人士們交流專業經驗與知識，為參賽者提供了一個展示創新思維和專業知識的舞台。

徵文大賽的主題涵蓋廣泛，內容將針對利用Ansys模擬工具，以跨領域、跨軟體整合，著重在新技術開發及問題解決的應用；或單一軟體解決新技術問題如AI應用等的研究成果、流程與解決方案之經驗。Ansys表示，期待參與者向外界展示獨特見解和專業知識，讓模擬技術的應用之路更加豐富多彩。

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