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英特爾Lunar Lake第3季搭筆電亮相 高達80款裝置採用

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

英特爾（Intel）將於2024年第3季起推出，代號Lunar Lake的最新客戶端處理器，支援20多家OEM推出的80多款全新筆記型電腦設計，為Copilot+ PC實現全球性的AI性能。

Lunar Lake可於Copilot+更新時同步升級，享有最新的Copilot+體驗，例如Recall功能。奠基於Intel Core Ultra處理器的成功經驗，Lunar Lake的加入將使英特爾今年出貨超過4,000萬個AI PC處理器。

英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus表示，藉由突破性的功耗效率、x86架構值得信賴的相容性，以及業界最全面且支援橫跨CPU、GPU和NPU的軟體產品，透過Lunar Lake和Copilot+，我們推出英特爾有史以來最具競爭力、軟硬體整合的客戶端產品。

AI PC搭載CPU、GPU和NPU，每個處理器都具特定的AI加速能力。NPU是一種專用加速器，可直接於PC高效處理AI和機器學習（ML）工作，不需將資料發送至雲端處理。隨著PC自動化、精簡化和最佳化工作的需求增加，AI PC重要性也與日俱增。

英特爾表示，Lunar Lake的AI效能可達上一代處理器的3倍以上，可望成為一款突破性的AI PC行動處理器。新一代處理器的NPU效能超過40 TOPS，為即將上市的Copilot+體驗提供所需的能力支援。除了更高效能的NPU，Lunar Lake還將搭載超過60 TOPS的GPU效能，提供整體超過100 TOPS平台算力。

AI 英特爾 處理器

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