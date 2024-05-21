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高通自研晶片Oryon打入微軟生態系 獲OEM廠導入

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

微軟和全球OEM廠商宣布推出搭載Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus的PC，高通表示，是現今唯一能夠將Copilot+體驗帶到日常生活中的裝置。這些具備領先AI技術、效能和功效的平台將驅動具突破性的全新類別，Copilot+則將革新使用者與PC的互動方式，高通技術公司和微軟共同攜手將智慧運算提升至全新水準，徹底改變PC的使用體驗。

高通技術公司正在重塑Windows PC生態系的效能領先地位，搭載於Snapdragon X Elite的領先NPU能為筆記型電腦提供最高的每瓦NPU效能，比M3高出2.6倍，比Core Ultra 7高出5.4倍 。

此款NPU整合高通Hexagon NPU架構，可以在超解析度（Super Resolution）等使用案例中提供高達每瓦24 TOPS的峰值效能。藉由我們領先的高通Oryon CPU，Snapdragon X Elite在每瓦效能取得領先，PC CPU達到相同峰值效能時功耗較競品低60％。

高通技術公司行動、運算與XR 部門總經理Alex Katouzian表示，這是PC的全新時代。我們與微軟合作，結合Snapdragon X系列的強大與Copilot+的豐富能力，實現突破性的AI功能，重新定義個人運算體驗，並提供具備領先業界的效能和多達數日的電池續航力。

Alex Katouzian指出，我們的全球OEM合作夥伴推出了首批獨家搭載Snapdragon X系列的Copilot+ PC，具備多種外形尺寸和價位。我們很自豪實現產業轉型，使Windows PC處於技術前沿，讓使用者能在橫跨生產力、創造力和娛樂等各方面突破極限。

微軟 高通

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