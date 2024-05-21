快訊

通勤族注意！7縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

iPhone SE 4明年登場！「蘋果最親民iPhone」價格外洩 可能不再便宜了

立院大場面...6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

AI職缺調查報告：AI相關職缺大增 薪資漲幅達25%

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導

PwC發布《2024全球AI職缺動態調查報告》，蒐集歐洲、北美和澳洲等15個經濟體、超過5億份職缺，研究人工智慧對就業、技能、薪資和生產力的影響，共有四大發現。

首先，金融服務業、資訊科技業和專業服務業等受AI影響較大的產業，員工產值自2018年以來成長近五倍；第二，自2012年以來，AI職缺成長速度為所有職缺的3.5倍；第三，額外具備AI相關技能，薪資成長幅度可高達25%；第四，受AI影響較大的職業，職缺條件至少25%與以往不同，個人培養新技能已是必要。

機器學習等AI技術的職缺，自2012年以來成長7倍，而其他職缺至今成長2倍。早在ChatGPT問世以前，AI職缺成長速度已在2016年超越所有職缺。AI同樣也滲透到各產業白領工作者，資訊傳播業職缺對AI技能的需求較其他產業高5倍，專業服務業高出3倍，金融服務業則是高出2.8倍。

從2019年至2023年職缺變化來看，容易被AI取代的職位如UI設計（-46%）、Javascript設計（-37%）、電話行銷（-37%）和電腦繪圖（-30%）等職缺急遽減少。相對來看，人工智慧與機器學習（+113%）、智能設備（+81%）、自然語言處理（+64%）等AI相關職缺數量大幅增加。

無法被AI取代的職缺數量也見成長，2019年以來增加幅度最高者為表演藝術、體育和娛樂（+155%）類職缺，次為個人護理與服務（+82%）、能源公用事業（+58%）與環保（+48%）等相關職缺。

從美國、英國、加拿大、澳洲和新加坡2023年薪資數據與職缺條件來看，非AI技術職位而額外具備AI技能的薪資成長幅度平均可達25%。以美國為例，額外具備AI技能的薪資成長幅度，最高為資料庫設計與管理師（53%），接續為律師（49%）、銷售與行銷經理（43%）、財務分析師（33%）、應用程式開發工程師（32%）、系統分析師（30%）與會計師（18%）等職位。雖薪資成長幅度各地有別，依然充分凸顯AI技能對企業的價值。

本報告分析自2018年至2022年經濟合作暨發展組織（OECD）數據，金融業、資訊科技業、專業服務業等AI滲透率較高的產業，其勞動力產值成長率相較於其他產業，可高出4.8倍以上，可見採用AI有利於擴大產業產值，進一步提升薪資成長、經濟成長。

不少職缺的舊有技能，已被新技能取代，尤其AI相關職類，所需技能變化幅度高出其他職缺25%。資誠聯合會計師事務所人資長暨資誠人資管理顧問公司董事長林瓊瀛指出，企業要在AI技術蓬勃發展浪潮站穩一席之地，需培訓員工數位技能，才能使組織具備轉型與成長所需的動能；對個人來說，提升數位技能也勢在必行，因為所有產業都無法置身於AI技術革新與轉型之外。

AI 薪資

延伸閱讀

英特爾Lunar Lake處理器訂第3季上市 AI PC處理器目標出貨4000萬個

黃仁勳淪攻烏幫凶？傳俄羅斯軍用無人機採用輝達影像辨識技術

AI是高薪保證？資誠發布AI職缺報告 具相關技能薪資增25%

台中港警首登嘉義艦反詐宣導 助海巡人員掌握新型詐騙手法

相關新聞

金仁寶攻醫療有進展！總舵手許勝雄今攜中榮簽 MOU、將揭最新市況

金仁寶旗下「智慧醫療」布局傳再誒有新進展！金仁寶集團21日將與台中榮民總醫院締結更深入的合作，由於集團近年相當重視智慧醫...

英特爾Lunar Lake綁定記憶體 PC供應鏈哀聲四起

英特爾不讓高通專美於前，20日發布消息，預告次世代處理器Luna Lake上市時間提前，預計第3季度正式出貨，NPU算力...

便宜200美元！ 微軟、高通攜華碩6品牌推 Copilot+ PC

PC市場上的X86與Arm陣營的永恆戰役正在變化，過去十年是英特爾為首的X86家族壓倒性稱霸，但Arm正在反攻，除蘋果M...

英特爾Lunar Lake處理器訂第3季上市 AI PC處理器目標出貨4000萬個

英特爾今日宣布將於第3季起推出代號Lunar Lake的最新客戶端處理器，且獲20多家OEM支持推出的80多款全新筆記型...

朋億股東常會通過去年配息案 每股配發20.86元 創歷年新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日舉行2024年股東常會，會中承認2023年度營業報告書、財務報表及和各...

戴爾推出 Windows 11 AI PC 全方位組合

戴爾（DELL）21日宣布推出搭載高通Snapdragon X Elite與Snapdragon X Plus處理器的大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。