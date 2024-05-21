AI職缺調查報告：AI相關職缺大增 薪資漲幅達25%

PwC發布《2024全球AI職缺動態調查報告》，蒐集歐洲、北美和澳洲等15個經濟體、超過5億份職缺，研究人工智慧對就業、技能、薪資和生產力的影響，共有四大發現。

首先，金融服務業、資訊科技業和專業服務業等受AI影響較大的產業，員工產值自2018年以來成長近五倍；第二，自2012年以來，AI職缺成長速度為所有職缺的3.5倍；第三，額外具備AI相關技能，薪資成長幅度可高達25%；第四，受AI影響較大的職業，職缺條件至少25%與以往不同，個人培養新技能已是必要。

機器學習等AI技術的職缺，自2012年以來成長7倍，而其他職缺至今成長2倍。早在ChatGPT問世以前，AI職缺成長速度已在2016年超越所有職缺。AI同樣也滲透到各產業白領工作者，資訊傳播業職缺對AI技能的需求較其他產業高5倍，專業服務業高出3倍，金融服務業則是高出2.8倍。

從2019年至2023年職缺變化來看，容易被AI取代的職位如UI設計（-46%）、Javascript設計（-37%）、電話行銷（-37%）和電腦繪圖（-30%）等職缺急遽減少。相對來看，人工智慧與機器學習（+113%）、智能設備（+81%）、自然語言處理（+64%）等AI相關職缺數量大幅增加。

無法被AI取代的職缺數量也見成長，2019年以來增加幅度最高者為表演藝術、體育和娛樂（+155%）類職缺，次為個人護理與服務（+82%）、能源公用事業（+58%）與環保（+48%）等相關職缺。

從美國、英國、加拿大、澳洲和新加坡2023年薪資數據與職缺條件來看，非AI技術職位而額外具備AI技能的薪資成長幅度平均可達25%。以美國為例，額外具備AI技能的薪資成長幅度，最高為資料庫設計與管理師（53%），接續為律師（49%）、銷售與行銷經理（43%）、財務分析師（33%）、應用程式開發工程師（32%）、系統分析師（30%）與會計師（18%）等職位。雖薪資成長幅度各地有別，依然充分凸顯AI技能對企業的價值。

本報告分析自2018年至2022年經濟合作暨發展組織（OECD）數據，金融業、資訊科技業、專業服務業等AI滲透率較高的產業，其勞動力產值成長率相較於其他產業，可高出4.8倍以上，可見採用AI有利於擴大產業產值，進一步提升薪資成長、經濟成長。

不少職缺的舊有技能，已被新技能取代，尤其AI相關職類，所需技能變化幅度高出其他職缺25%。資誠聯合會計師事務所人資長暨資誠人資管理顧問公司董事長林瓊瀛指出，企業要在AI技術蓬勃發展浪潮站穩一席之地，需培訓員工數位技能，才能使組織具備轉型與成長所需的動能；對個人來說，提升數位技能也勢在必行，因為所有產業都無法置身於AI技術革新與轉型之外。