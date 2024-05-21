金仁寶集團與台中榮總簽 MOU 合作發展AI智慧醫療
台中榮總與金仁寶集團21日簽署合作備忘錄，包括金仁寶集團旗下仁寶（2324）、金寶（2312）、瑞寶生醫、承寶生技、瑞河再生醫學共同參與簽約，未來雙方將合作發展遠距醫療、智慧手術室、智慧戰情中心、AI智慧醫療、再生醫療與尖端醫療器材等。
金仁寶集團董事長許勝雄表示，台中榮總的卓越成就彰顯在醫療領域的領先地位，也與金仁寶集團在生技醫療、高階醫療器材的佈局不謀而合，近年來金仁寶集團旗下及轉投資關聯企業積極投入智慧、精準、再生與尖端醫療等相關領域，希望與台灣首屈一指醫學中心合作，進行共同研發與場域驗證等前瞻創新，提供更先進與有效的醫療解決方案。
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