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明基佳世達集團20+公司 COMPUTEX 打造2.0版綠色展會

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

2023年明基佳世達集團成為全球第一、也是唯一在COMPUTEX展覽上獲得ISO 20121永續性活動管理認證參展廠商。21日正式宣布，2024年台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)，集團將再接再厲再度挑戰ISO 20121永續性活動管理認證，承諾實現設計碳盤查與裝潢零廢棄物願景，打造零廢低碳的ESG綠色展覽。

同時聯合集團20+公司力量，各展區均融入SDGs永續發展指標，使展會數位化、無紙化達90%，永續解決方案達50%，齊心呈現2.0版綠色展會。

「ISO20121永續性活動管理」最早於2012年的倫敦奧運採用，提供活動永續性的全球管理標準，協助活動的管理和執行均以永續性為首要考量，明基佳世達集團再度挑戰ISO20121驗證，訂立ESG環境、社會、治理三大領域目標，不讓盛大的展會帶來環境的負擔，要和客戶共同創造業績並打造綠色奇蹟。

在環境方面，展場設計使用簡潔且具有永續生命力的綠色建材，展後不產生裝潢廢棄物，同時使用100%循環餐具、90%數位化宣傳文宣等措施，以減少活動對環境的負面影響。在社會責任方面，與夥伴公司合作推廣綠色轉型方案，提高環保意識，支持教育數位化，以及推廣綠色產品。而在治理方面，集團訂定綠色採購和創造經濟價值的目標，積極創造直接經濟效益。

此外，集團特別製作《2024 COMPUTEX TAIPEI綠色商旅指南》，提供綠色交通與綠色商旅選擇，邀請客戶共襄盛舉，將綠色永續理念延伸至展會活動的各個面向。展覽期間，也為展場維運人員準備「1.5°C菜單」餐盒，提供環境友善也健康美味的蔬食便當，為碳預算把關。

明基佳世達集團也精心規劃五大看展重點，包括：一、AI智慧餐廳：結合在地餐飲品牌，展示前台Kiosk點餐、吧台、軌道送餐，以及後台KDS接單與出菜口等智慧化應用。二、沉浸式遊戲體驗(智慧娛樂生活)：透過遊戲投影機、娛樂大型液晶、MOBIUZ螢幕+Mobile Dock等設備，營造身臨其境的沉浸式遊戲體驗，展現工作與娛樂無縫切換的智慧生活型態。

三、智慧永續教室(Teach your Way)：展示結合BenQ互動觸控顯示器與ideaCam的智慧教室解決方案，透過AI技術輔助教學，打造互動、高效、永續的未來教育場景。四、AI應用趨勢講座：超過20場AI應用講座，由明基佳世達集團旗下企業接力呈現，分享在各領域的AI創新應用與實際案例，激盪跨產業的智慧火花。

五、ESG永續設計：各展區皆融入SDGs永續發展目標，並透過綠色材料、節能設備等積極實踐能源效率與環境永續，為企業ESG提供參考實踐指標。

AI 佳世達

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