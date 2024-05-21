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哈佛MBA學生修FGI跨國管理課程 科科科技、MOOVO 助力

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美國哈佛MBA商學院學生進行「2024年跨國管理實務課程」（FIELD Global Immersion，FGI）計畫，在全球選定個案進行研究，台灣科科科技旗下的音樂串流品牌KKBOX、台灣新創智慧公共自行車營運商運點科技MOOVO也入選為FGI的157家合作個案夥伴。

跨國管理實務課程是哈佛商學院著名的必修課程之一，在全球16國、數千家企業中選出157家具代表性合作夥伴，合作企業接待超過930名哈佛商學院學生的研究與實地訪查，主旨在強化學生在各種商業環境中的經營管理能力。

值得一提的是，今年是哈佛商學院首次將台灣納入FGI專案，成為最受歡迎的目的地之一，MOOVO表示很榮幸有機會成為讓哈佛商學院青睞的FGI全球合作夥伴；科科科技旗下音樂串流業務群總經理葉展昀表示，在學生到來的前兩個月，密集與哈佛團隊進行前期溝通作業，哈佛大學對這次教育經驗的重要性表示認可。

MOOVO團隊與哈佛商學院的學生們深度探討智慧樁電動自行車系統對於智慧城市的貢獻。哈佛商學院專案團隊也在台北、彰化和雲林等城市進行了MOOVO體驗與實地訪查研究，提出相關市場營運策略建議，並拜訪台北市長蔣萬安促進國際交流。也獲得FGI課程主席Len Schlesinger對MOOVO的肯定，期待未來更進一步深化和哈佛商學院的合作，讓台灣經驗走向世界。

哈佛大學 電動自行車

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